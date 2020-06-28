反警察暴力示威地 美肯塔基州公園傳槍擊1死1傷

美國肯塔基州路易維爾（Louisville）的傑佛遜廣場公園今晚發生槍擊案，造成1死1傷。（路透）

2020-06-28 17:17:21

〔中央社〕美國肯塔基州路易維爾（Louisville）的傑佛遜廣場公園今晚發生槍擊案，造成1死1傷。路易維爾3月曾發生非裔女子在自宅遭警察擊斃，這座公園成為抗議人士聚集地。

路易維爾都會警察局（Louisville Metro Police Department）透過聲明表示，當地時間晚間9時，警方獲報傑佛遜廣場公園（Jefferson Square Park）發生槍擊。「警方隨後接獲通報，員警在公園內對一名男子實施急救，男子最後仍命喪現場。」

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聲明還說，警方已將公園淨空並啟動調查，此外未提供進一步細節。

路易維爾市長費雪（Greg Fischer）表示，民眾聚集表達訴求的地點竟發生暴力事件，令他痛心。他在推特發文寫道：「和平抗議的地點如今成為犯罪現場，這是悲劇。」

非裔女子泰勒（Breonna Taylor）3月13日在路易維爾的自宅中彈身亡後，傑佛遜廣場公園成為民眾聚集抗議地點。

26歲的急救員泰勒當時在自家公寓中遭緝毒組員警持「可破門搜索令」（no-knock warrant）闖入後，在一陣槍響中喪命。涉案3名員警有一人本月23日遭開除。

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）5月25日發生非裔男子佛洛伊德（George Floyd）被警察用膝壓頸近9分鐘致死後，泰勒死亡案件再度受到關注。

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