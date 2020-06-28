為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

《港台》被拒製播港府71升旗節目 改由親共媒體接手

《香港電台》被當局以「近期表現不好」為由，改由在立場親共的《香港無線電視》製播71升旗典禮。（歐新社）

《香港電台》被當局以「近期表現不好」為由，改由在立場親共的《香港無線電視》製播71升旗典禮。（歐新社）

2020-06-28 17:24:28

〔即時新聞／綜合報導〕香港主權自1997年移交給中國後，每年的7月1日均會在金紫荊廣場舉行升旗禮及慶祝酒會，往年都由《香港電台》製播，但今年《香港電台》卻被當局以「近期表現不好」為由，改由在反送中期間因報導親共，遭港人抵制的《香港無線電視》（TVB）製播。

綜合香港媒體報導，每年的7月1日香港特區政府均會在金紫荊廣場舉行升旗禮及慶祝酒會，今年更適逢《基本法》公布30週年，香港公民教育委員會聯同香港青年聯會將製作以及推行一系列節目和活動以推廣《基本法》，不料過去多年擔任七一升旗禮及酒會儀式製播的工作的《香港電台》卻首度未能參與製播相關節目。

《香港電台》發言人證實，今年未獲邀參與七一升旗禮及酒會儀式的製播，但仍會負責分發訊號給當地電視台及新聞處，至於港府何時通知相關決定，則未回答；有港媒指出，《香港電台》今年卻未獲港府邀請製作相關節目，主因為其「近期表現不太理想」，還傳出港府未來或會收回更多由《香港電台》負責的活動或節目製作權。

香港七一升旗禮及酒會儀式的製播則交由TVB接手，報導指出，在反送中運動期間，《香港電台》被當局認為抹黑港警、立場偏頗，多個新聞節目被港府發出「嚴重警告」及「警告」等，但泛民主派支持《港台》，認為製作節目應不受限制。

而TVB則被港民認為，在反送中期間屢屢隱瞞警察暴力事件及政府醜聞，傳高層多番要求新聞部刪走對警方不利的片段，引起大量香港民眾不滿，在民間發起抵制行動，廣告商陸續撤回TVB廣告，餐廳及商戶陸續停播TVB等，去年11月民調，TVB公信力評分再創新低，只有4.45，為香港新聞媒體中最低。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「港版國安法」將表決 傳最高罰則為終身監禁
2020-06-28 16:16

「港版國安法」將表決 傳最高罰則為終身監禁
港版國安法預料30日通過 國際特赦組織：香港恐淪為警察城市
2020-06-28 15:43

港版國安法預料30日通過 國際特赦組織：香港恐淪為警察城市
親民總價晉升新天母人 芝山站終有新推案

親民總價晉升新天母人 芝山站終有新推案
「港版國安法」審議中國人大常委一致支持 料後天表決
2020-06-28 14:49

「港版國安法」審議中國人大常委一致支持 料後天表決
日媒：港版國安法若通過 日本政府擬表達遺憾
2020-06-28 11:33

日媒：港版國安法若通過 日本政府擬表達遺憾
全家出遊看這邊！有玩有吃還有得拿？

全家出遊看這邊！有玩有吃還有得拿？
國際今日熱門
2020-06-27 22:38

不顧政府阻攔！ 印尼村民拯救海上漂流羅興亞難民

2020-06-27 22:28

翻牆怒罵中國人「支那賤畜」 中國學生遭肉搜後道歉

2020-06-27 22:38

看女子直播狂打手槍受傷！ 男子告串流平台索賠7.5億

2020-06-27 23:31

拒再接收羅興亞難民 大馬首相：外界對我們有不公平期待

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播