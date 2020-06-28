對抗中共威脅 美兩黨在國會各提「印太嚇阻倡議」

美國國會在2021財政年度的《國防授權法》（NDAA）中，目前至少有3個關於提升印太嚇阻力的倡議，顯示「抗中」已是兩黨共識。照片為2017年4月，美國卡爾文森號航空母艦與日本自衛隊在菲律賓海聯合演習。（歐新社）

2020-06-28 13:31:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院軍事委員會主席、民主黨議員史密斯（Adam Smith）25日推出了36億美元（約新臺幣1062億元）的「印太再保證倡議」，作為共和黨在參、眾院推出「印太嚇阻倡議」的對案，雖然最終版本的內容仍待兩黨協商，但強化美國在亞太地區對中國的嚇阻力已是兩黨共識。

根據《國防新聞》報導，美國國會在2021財政年度的《國防授權法》（NDAA）中，目前至少有3個相互競爭的法案，以推進美國在亞太地區的「抗中」政策，眾議院軍事委員會（HASC）有共和黨和民主黨提出的2種版本，參議院軍事委員會（SASC）也提出自己的草案。

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由史密斯主推的「印太再保證倡議」編列了36億美元的基本預算，並要求國防部必須進行大量的情資分析，才能讓國會同意增強美方在太平洋的形勢。委員會助理指出，美方目標是要對我們的合作夥伴和盟友發出訊號，表明美國對該地區永久性的承諾，並且協助他們解決該地區的各種安全威脅。」

眾議院軍事委員會、共和黨的高階議員托恩柏利（Mac Thornberry）則提出「印太嚇阻倡議」，將編列60億美元（約新臺幣1772億元）用於特定優先事項，包含防空飛彈系統，以及夥伴國家的新軍事設施。托恩柏利批評，「史密斯的計畫缺乏幾個關鍵要素」，他將在協商過程中提出修正案，使結果更接近他的版本。

而參議院軍事委員會提出的「印太嚇阻倡議」，2021年授予14億美元（約新臺幣413億元），到2022年時則增為55億美元（約新臺幣1624億元）。共和黨參議員殷荷菲（Jim Inhofe）表示，該法案的目的在於反擊中國持續在南海對台灣、馬來西亞、越南和印尼的船隻進行敵視和騷擾行為。2021財政年度《國防授權法》向中國和俄羅斯發出訊息，「你不可能打敗我們（美國），所以不要嘗試。」

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