為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

遭軟禁中國學者許章潤再發長文：習近平政權走入死局

中國清華大學教授許章潤端午節發長文批中共走入死局。（圖擷取自網路）

中國清華大學教授許章潤端午節發長文批中共走入死局。（圖擷取自網路）

2020-06-28 07:23:21

〔即時新聞／綜合報導〕曾經多次發表文章針砭時弊的中國清華大學教授許章潤，目前傳聞遭到中國當局軟禁中，但止不住他批評北京當局的思潮，端午節再發長文，批評北京當局強拆藝術區，實際是為了土地利益、更為了打擊藝術界、壟斷思想；並直言習近平政權已是內憂外困，步入死局。

綜合媒體報導，這篇附有許章潤親筆簽名的長文《踐踏斯文，必驅致一邪魅人間》，是許章潤在6月25日端午節那天所寫，6月26日由美國政治學者韓連潮在Twitter轉發，隨後即被海外媒體及網路廣傳。

許章潤在文中指出，北京繼驅逐低端人口後，越發歇斯底里，以「增加土地儲備」為由，到處強拆，「實則指向土地增值，再於上下其手中倒騰牟利。『一房東』、『二房東』，權錢之間，勾肩搭背，環環相扣，盆（盤）滿缽滿，苦的是萬千住戶。」

許章潤痛斥當局強拆北京藝術區，文章指，住宅小區和藝術區並非違建，賃居亦未逾期，藝術家們的進駐，不僅提供就業機會，帶動當地三產，而且極大提升人文生態。「現如今，利從之下，鐵鏟盡頭，屆屋不存，斯文蕩然，真所謂暴殄天物、喪心病狂矣！」，痛斥從強拆看到中共體制的野蠻。

許章潤指，武漢肺炎武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未退，「半個中國又泡在水中……災禍連連，生民無境，政府縱不欲減稅讓利、開倉賑濟，也至少與民休息、寬和簡政，而非乘隙攪擾，甚至火中取栗。」、「公權一心一意與生計作對，不惜悍然踐踏斯文，其所為何來？其欲將何往？」

許章潤最後寫道：「強拆鏟車還在轟隆，瘟疫繼續蔓延，南國洪水滔滔。俯瞰寰球，國朝四面楚歌，內憂外困，棋已下成了死局之矣。而官媒無恥選擇性失明，依舊歌功頌德，歌舞昇平，不過奏響了一曲末世哀歌而已。」

據報導，許章潤去年遭到清華校方停職後，目前住在北京郊區，但處於被軟禁監控的狀況，但針砭時事，從未歇筆。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「毀港自治」中國官員 美拒發簽證
2020-06-28 05:30

「毀港自治」中國官員 美拒發簽證
中國資金外逃嚴重 首季達9210億
2020-06-28 05:30

中國資金外逃嚴重 首季達9210億
超•站S 大橋頭共構宅 公設比僅29.8%

超•站S 大橋頭共構宅 公設比僅29.8%
中國學者研究「老子」也遭打壓 網稱：改成孫子肯定沒事
2019-04-19 20:18

中國學者研究「老子」也遭打壓 網稱：改成孫子肯定沒事
北京清大教授許章潤「被下課」 國際知名學者聯署救援
2019-04-14 08:54

北京清大教授許章潤「被下課」 國際知名學者聯署救援
存基金用科技克服人性

存基金用科技克服人性
國際今日熱門
2020-06-27 10:30

美國第51州即將出現？台灣也曾被點名

2020-06-27 10:18

缺乏可信的疫情資訊 哥倫比亞總統：委國是公衛的定時炸彈

2020-06-27 11:35

梅雨鋒面持續發威 日本氣象廳預警九州、四國明日恐有大雷雨

2020-06-27 11:13

99歲戰勝癌症！百歲嬤初挑戰棒式 撐30秒嚇壞網友

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播