遭軟禁中國學者許章潤再發長文：習近平政權走入死局

中國清華大學教授許章潤端午節發長文批中共走入死局。（圖擷取自網路）

2020-06-28 07:23:21

〔即時新聞／綜合報導〕曾經多次發表文章針砭時弊的中國清華大學教授許章潤，目前傳聞遭到中國當局軟禁中，但止不住他批評北京當局的思潮，端午節再發長文，批評北京當局強拆藝術區，實際是為了土地利益、更為了打擊藝術界、壟斷思想；並直言習近平政權已是內憂外困，步入死局。

綜合媒體報導，這篇附有許章潤親筆簽名的長文《踐踏斯文，必驅致一邪魅人間》，是許章潤在6月25日端午節那天所寫，6月26日由美國政治學者韓連潮在Twitter轉發，隨後即被海外媒體及網路廣傳。

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許章潤在文中指出，北京繼驅逐低端人口後，越發歇斯底里，以「增加土地儲備」為由，到處強拆，「實則指向土地增值，再於上下其手中倒騰牟利。『一房東』、『二房東』，權錢之間，勾肩搭背，環環相扣，盆（盤）滿缽滿，苦的是萬千住戶。」

許章潤痛斥當局強拆北京藝術區，文章指，住宅小區和藝術區並非違建，賃居亦未逾期，藝術家們的進駐，不僅提供就業機會，帶動當地三產，而且極大提升人文生態。「現如今，利從之下，鐵鏟盡頭，屆屋不存，斯文蕩然，真所謂暴殄天物、喪心病狂矣！」，痛斥從強拆看到中共體制的野蠻。

許章潤指，武漢肺炎武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未退，「半個中國又泡在水中……災禍連連，生民無境，政府縱不欲減稅讓利、開倉賑濟，也至少與民休息、寬和簡政，而非乘隙攪擾，甚至火中取栗。」、「公權一心一意與生計作對，不惜悍然踐踏斯文，其所為何來？其欲將何往？」

許章潤最後寫道：「強拆鏟車還在轟隆，瘟疫繼續蔓延，南國洪水滔滔。俯瞰寰球，國朝四面楚歌，內憂外困，棋已下成了死局之矣。而官媒無恥選擇性失明，依舊歌功頌德，歌舞昇平，不過奏響了一曲末世哀歌而已。」

據報導，許章潤去年遭到清華校方停職後，目前住在北京郊區，但處於被軟禁監控的狀況，但針砭時事，從未歇筆。

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