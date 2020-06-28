全球武漢肺炎至少49.5萬人不治 確診逾987萬例

2020-06-28 04:35:02

〔中央社〕法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間27日19時（台灣28日凌晨3時），全球至少49萬5288人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），確診病例逾987萬5040例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有490萬3500人被視為已經康復。

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法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測出現症狀或最嚴重的病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計12萬5255人病故，累計確診數達249萬2246例，至少67萬809人已康復。

巴西死亡人數在全球僅次於美國，境內累計5萬5961人不治，累計確診達127萬4974例。

其他疫情重災區還包括英國（4萬3514死，31萬250例確診）、義大利（3萬4716死，24萬136例確診）、法國（2萬9778死，19萬9343例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬3483例確診，7萬8444人康復。

從區域來看，歐洲累計確診262萬8116例，19萬5832死；美國和加拿大累計確診259萬5200例，13萬3820死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診237萬4695例，10萬8531死。

亞洲累計確診118萬7782例，3萬2494死；中東地區累計確診71萬7659例，1萬5195死；非洲累計確診36萬2479例，9283死；大洋洲累計確診9109例，133死。

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