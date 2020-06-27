老爸競選眾議員 正妹女兒卻怒吼：別投他

史蒂芬妮（Stephanie Regan）在推特PO文，要求所有密西根州的合法投票人，不要將選票投給他的父親。（擷取自史蒂芬妮IG）

2020-06-28 00:47:12

〔即時新聞／綜合報導〕競選密西根州第73區眾議員的52歲的保守派共和黨人羅伯特‧雷根（Robert Regan）有4名兒女，他其中一名女兒史蒂芬妮（Stephanie Regan）卻在推特PO文，要求所有密西根州的合法投票人，不要將選票投給他的父親。該條推文PO出後引發熱議，目前已有超過12萬人按讚及近4萬次轉推。

綜合外媒報導，23歲的史蒂芬妮24日在推特PO文表示，「如果您住在密西根州，18歲以上且愛上帝，請不投票給我爸，告訴所有人」。該文PO出後，立刻在國外社群網路上引發熱議，至今已有4萬次轉推，超過12萬人按讚，數千則相關留言評論。

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對此，羅伯特在他的臉書官方競選粉絲團發表一份聲明，表示支持女兒的言論自由。他提到，對女兒的公開反對感到開心，因為這表示女兒對他們之間的關係有信心，而他的手機永遠開著，對話的大門永遠敞開。

羅伯特後來在受訪時談到，在女兒發文後，他們父女倆還未有過談話。他認為女兒的發文，是與最近持續在美國發生的抗議事件有關。共和黨相關人士則指出，對於羅伯特女兒的推文並不意外，因為他們父女在種族歧視、黑人抗爭運動與白人特權等議題上的看法完全不同。

羅伯特也在訪問中說，女兒相信美國仍存在針對黑人與有色人種的歧視，但他並不這麼認為。雖然他不否認黑人在現今社會上，仍有難關要克服；但他認為，自己身為一名富有的白人男性基督徒，外界也會對他有刻板印象，所以不論何種膚色，都有要克服的難關。

不過，羅伯特也坦言，女兒的那條推文對他產生了傷害，「我是父親，我也是人類」，但他表示，他還是深愛著他的4個小孩，希望給他們最好的生活。他也補充，他為兒女們認為他們之間建立了足夠牢固的關係而感到開心，「他們可以在社交媒體上攻擊我，並且知道我不會拋下他們」。

對此，也有網友在史蒂芬妮的推特留言詢問她，為什麼要公開反對自己的父親？而她則要發問人去查一下羅伯特的政見，包括「將密西根州的官方語言定為英文」、「強化墮胎管制」等政見，都是令她反對父親的原因。

23歲的史蒂芬妮24日在推特PO文表示，「如果您住在密西根州，18歲以上且信奉上帝，請不投票給我爸，告訴所有人」。（擷取自推特）

52歲的保守派共和黨人羅伯特‧雷根（Robert Regan）將競選密西根州眾議員。（擷取自「 Robert Regan for State Rep 73rd District」臉書粉專）

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