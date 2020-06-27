為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

全球首創驚動外媒！ 台灣「拉麵披薩」登《CNN》首頁

台灣披薩業者「必勝客」近日與日本冠軍拉麵店「麵屋武藏」合作，共同推出全球首創的「拉麵披薩」，不僅引起台灣網友們熱議，同時也吸引美媒《CNN》報導，並登上日本版的網站首頁。（圖擷取自《CNN》網站）

台灣披薩業者「必勝客」近日與日本冠軍拉麵店「麵屋武藏」合作，共同推出全球首創的「拉麵披薩」，不僅引起台灣網友們熱議，同時也吸引美媒《CNN》報導，並登上日本版的網站首頁。（圖擷取自《CNN》網站）

2020-06-28 09:37:50

首次上稿 06-27 23:09
更新時間 06-28 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕台灣披薩業者「必勝客」近日與日本冠軍拉麵店「麵屋武藏」合作，共同推出全球首創的「拉麵披薩」，不僅引起台灣網友們熱議，同時也吸引美媒《CNN》報導，並登上日本版的網站首頁。

綜合媒體報導，台灣「必勝客」與兩屆TRY拉麵冠軍「麵屋武藏」近日聯手發威，發表世界獨具一格的「一口入魂拉麵」披薩，讓美媒《CNN》也大為驚艷，刊登名為「台灣必勝客的瘋狂混搭」的介紹。

根據《CNN》報導，「拉麵披薩」並非台灣必勝客首次創新，其概念來自前一個熱銷商品「抹茶紅豆披薩」，還推出過榴蓮咖啡披薩、珍珠奶茶披薩及臭豆腐披薩等開創性口味。

台灣「必勝客」行銷總監指出，台灣消費者過著高工時、高生活成本的高壓生活，有創意的飲食環境已成為人們緩解日常壓力的出口，本次的「拉麵披薩」是向台灣熱愛的日本文化致敬。

《CNN》報導還提及台灣特有的電子佈告欄「PTT」，鄉民們在板上熱烈討論「溏心蛋該怎麼切」，以及該用手或筷子食用「拉麵披薩」的問題；對此，「必勝客」行銷總監表示，「我們歡迎用不同的創新方式來吃，這絕對是第一款用手吃的拉麵」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美台關係再深化！ 美兩院議員共同提案資助官員來台灣深造
2020-06-27 20:13

美台關係再深化！ 美兩院議員共同提案資助官員來台灣深造
性侵受害婦女引產竟須「加害者同意」！ 日律師請求醫師會調查
2020-06-27 12:57

性侵受害婦女引產竟須「加害者同意」！ 日律師請求醫師會調查
品牌效應加上高坪效空間 成熱銷主因！

品牌效應加上高坪效空間 成熱銷主因！
美國第51州即將出現？台灣也曾被點名
2020-06-27 10:30

美國第51州即將出現？台灣也曾被點名
日本關東天空出現「火彩虹」 網友讚：天使的筆跡
2020-06-26 20:11

日本關東天空出現「火彩虹」 網友讚：天使的筆跡
存基金用科技克服人性

存基金用科技克服人性
國際今日熱門
2020-06-27 10:30

美國第51州即將出現？台灣也曾被點名

2020-06-27 10:18

缺乏可信的疫情資訊 哥倫比亞總統：委國是公衛的定時炸彈

2020-06-27 11:35

梅雨鋒面持續發威 日本氣象廳預警九州、四國明日恐有大雷雨

2020-06-27 11:13

99歲戰勝癌症！百歲嬤初挑戰棒式 撐30秒嚇壞網友

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播