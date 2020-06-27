全球首創驚動外媒！ 台灣「拉麵披薩」登《CNN》首頁

台灣披薩業者「必勝客」近日與日本冠軍拉麵店「麵屋武藏」合作，共同推出全球首創的「拉麵披薩」，不僅引起台灣網友們熱議，同時也吸引美媒《CNN》報導，並登上日本版的網站首頁。（圖擷取自《CNN》網站）

2020-06-28 09:37:50

首次上稿 06-27 23:09

更新時間 06-28 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕台灣披薩業者「必勝客」近日與日本冠軍拉麵店「麵屋武藏」合作，共同推出全球首創的「拉麵披薩」，不僅引起台灣網友們熱議，同時也吸引美媒《CNN》報導，並登上日本版的網站首頁。

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綜合媒體報導，台灣「必勝客」與兩屆TRY拉麵冠軍「麵屋武藏」近日聯手發威，發表世界獨具一格的「一口入魂拉麵」披薩，讓美媒《CNN》也大為驚艷，刊登名為「台灣必勝客的瘋狂混搭」的介紹。

根據《CNN》報導，「拉麵披薩」並非台灣必勝客首次創新，其概念來自前一個熱銷商品「抹茶紅豆披薩」，還推出過榴蓮咖啡披薩、珍珠奶茶披薩及臭豆腐披薩等開創性口味。

台灣「必勝客」行銷總監指出，台灣消費者過著高工時、高生活成本的高壓生活，有創意的飲食環境已成為人們緩解日常壓力的出口，本次的「拉麵披薩」是向台灣熱愛的日本文化致敬。

《CNN》報導還提及台灣特有的電子佈告欄「PTT」，鄉民們在板上熱烈討論「溏心蛋該怎麼切」，以及該用手或筷子食用「拉麵披薩」的問題；對此，「必勝客」行銷總監表示，「我們歡迎用不同的創新方式來吃，這絕對是第一款用手吃的拉麵」。

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