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武漢肺炎》美移民拘留所爆疫情 法官下令釋放124名孩童

美國洛杉磯法院法官26日命令美國家庭移民拘留所必須釋放100多名被拘留的兒童。圖為「零容忍」政策抗議者。（法新社）

美國洛杉磯法院法官26日命令美國家庭移民拘留所必須釋放100多名被拘留的兒童。圖為「零容忍」政策抗議者。（法新社）

2020-06-28 00:37:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯法院26日命令美國家庭移民拘留所必須釋放100多名關押的兒童，因為全國3個家庭拘留中心，已經有2個中心出現武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例。

《法新社》報導，法官吉多莉（Dolly Gee）指出，目前共有124名兒童在移民暨海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE）的拘留所中，她判決這些孩子必須在7月17日前，在父母或父母同意之保證人的監護下釋放。吉多莉說，儘管移民海關執法局已經很努力在降低拘留的移民人數，但已經「著火了」，沒有時間採取應變措施。

先前美國總統川普為遏止非法移民向墨西哥施壓，要求在邊境部署軍隊阻擋移民，2018年還推出「零容忍」政策，致使成千上萬的兒童在邊境與父母分離；而川普政府也想廢除保護近70萬名童年時期非法入境美國者，俗稱「夢想者」的「童年入境暫緩遣返（DACA）」計畫，在18日遭最高法院裁定違法。截至週五（26日），移民海關執法局的移民拘留中心已有2500人確診武漢肺炎。

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