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全球武漢肺炎疫情近50萬人不治 確診破982萬例

圖為9日智利聖地牙哥醫院內一名醫護在加護病房照顧武肺病患。（路透）

圖為9日智利聖地牙哥醫院內一名醫護在加護病房照顧武肺病患。（路透）

2020-06-27 23:22:53

〔中央社〕法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間27日11時（台灣27日晚間7時），全球至少49萬4337人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），確診病例逾982萬3840例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有488萬2900人被視為已經康復。

法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測出現症狀或最嚴重的病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計12萬5039人病故，累計確診數達246萬7837例，至少67萬809人已康復。

巴西死亡人數在全球僅次於美國，境內累計5萬5961人不治，累計確診達127萬4974例。

其他疫情重災區還包括英國（4萬3414死，30萬9360例確診）、義大利（3萬4708死，23萬9961例確診）、法國（2萬9778死，19萬9343例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬3483例確診。

從區域來看，歐洲累計確診262萬2813例，19萬5655死；美國和加拿大累計確診257萬572例，13萬3592死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診236萬9242例，10萬8222死。

亞洲累計確診118萬3410例，3萬2439死；中東地區累計確診70萬8759例，1萬5046死；非洲累計確診35萬9944例，9250死；大洋洲累計確診9109例，133死。

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