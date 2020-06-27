不滿法拉利起步慢 運將超車飆罵下一秒悲劇...

一名計程車司機等紅燈時因為不滿前方的法拉利起步慢，一氣之下急踩油門想從左方車道超車，沒想到卻不慎擦撞到對方，事後恐將面臨高額賠償費用。（圖擷取自《沸點視頻》）

2020-06-27 21:37:06

〔即時新聞／綜合報導〕不少人雖然嚮往千萬超跑，但在路上看到時都會敬而遠之，擔心一旦發生意外，後續的賠償金可讓一般人消受不了！但日前在中國北京卻發生一起尷尬的汽車擦撞事件，一名計程車司機等紅燈時因為不滿前方的法拉利起步慢，一氣之下急踩油門想從左方車道超車，沒想到卻不慎擦撞到對方，事後恐將面臨高額賠償費用。

根據中媒沸點視頻 報導，這起意外發生在本月23日，一名計程車司機在北京市房山區的一處路口等紅燈，轉換成綠燈號誌時，前方的一輛紅色法拉利因起步較慢，引起這名計程車司機不滿，直接搖下車窗大聲飆罵。之後法拉利駕駛也沒多加理會，準備離去時，這名計程車司機不善罷干休，急踩油門與法拉利一較高下，想從左方車道超車，沒想到前方內側車道縮減，計程車司機也沒注意到，就這樣擦撞到法拉利左後方車門，致使車身烤漆出現毀損。

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這起車禍意外並無人員傷亡，而該法拉利駕駛事後在自己的社群上表示，自己車子的變速箱才剛處理完，所以起步特別慢，沒想到卻被後方計程車嗆聲還遭撞。經警方事故鑑定後，該計程車司機被認定要全責負擔車禍賠償，肇事司機因情緒和貪快招致如此下場，讓網友們表示，「總是有這種垃圾司機，這下場真讓人爽快」、「頭一次看到這麼硬氣的計程車」、「這種司機應該吊銷執照吧！」。

經警方事故鑑定後，該計程車司機被認定要全責負擔車禍賠償。（圖擷取自《沸點視頻》）

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