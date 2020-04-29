研究：中國若沒隱瞞 全球疫情將可減少95%

2020-04-29 00:29:02

〔中央社〕科學期刊「自然」（Natrue）本週將刊登的研究指出，要是中國在得知2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）具傳染性的第一時間就據實以告，全球疫情擴散情況就能減少95%。

澳洲「太陽先驅報」（The Sun-Herald）報導，國際對中共應對疫情的憤怒不斷升高，對北京政府提出的法律挑戰也日增。

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超過1000名澳洲人如今已加入全球集體控告中國行動，領導此一行動的律師說，這起訴訟求償逾10兆澳幣（約新台幣195兆元），中國粉飾太平將是重點。

「柏曼法律事務所」（The Berman Law Group）首席策略師阿爾特斯（Jeremy Alters）說，假使中國立即反應，勢必可以改變疫情對全球人口的整個影響範疇。而且多數的研究說，可能有介於50%至95%的改變。

英國南安普敦大學（University of Southampton）研究顯示，如果防疫措施在1月23日武漢與另外3個城市封城前就上路，將大幅減少疫情的擴散。

這份數日後將發表在「自然」的研究表示，如果在中國起初隱瞞病毒具傳染性的1月初就祭出防疫策略，疫情擴散將會減少95%。

武漢兩家醫院的醫師分別於去年12月27日與12月29日向中國疾病預防控制中心，通報這個當時尚未被命名冠狀病毒具傳染性，但在歷經數週訊息打壓後，中國政府1月20日才正式宣布此發現。

這項研究指出，如果中國境內能提早一週、兩週、三週採取防疫措施，確診病例將可分別減少66%、86%、95%，並顯著減少感染地區數量。

首席研究員塔特姆（Andy Tatem）教授表示，這項研究也顯示，要是中國1月23日的封城防疫措施往後延一個月，「疫情恐怕會比現在的狀況還要嚴重70倍」。

塔特姆說：「我知道很多討論聚焦在疫情初期，而且認為或許中國原本可以遏阻疫情。但強調這是歷來任何政府所採取的最嚴格且最大規模封城，也至關重要。」

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）最新統計，澳洲共通報6721起確診病例，累計染疫病故者為83人。

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