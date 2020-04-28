武漢肺炎》中國拒各國查病毒來源 耿爽：先發現不代表源頭

世界多國近日紛紛發起行動，打算向中國政府求償疫情災損，並對病毒來源與傳播進行國際獨立調查；對此，中國外交部發言人耿爽（見圖）27日再度跳針辯稱，「中國首先報告疫情，不代表就是源頭」。（資料照，法新社）

2020-04-28 23:56:23

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎禍延全球，世界多國近日紛紛發起行動，打算向中國政府求償疫情災損，並對病毒來源與傳播進行國際獨立調查；對此，中國外交部發言人耿爽27日再度跳針辯稱，「中國首先報告疫情，不代表就是源頭」 。

綜合媒體報導，美國、澳洲、英國、印度、德國、義大利、埃及、奈及利亞等國，近日都開始訴諸法律途徑，要向中國求償武漢肺炎所造成的生命與經濟損失；澳洲政府也向國際社會公開呼籲，世界衛生組織（WHO）所有成員國都有義務對中國進行獨立調查。

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針對各國要調查新冠病毒的來源，中國外交部發言人耿爽27日在記者會表示，中國是首先報告COVID-19疫情的國家，但並不意味著中國就是新冠病毒的源頭；他重申，病毒源頭是科學問題，需要專家研究，怒批各國搞政治操弄、抹黑中國。

耿爽指出，一些人鼓譟所謂的源頭「調查」，與現在當前國際社會攜手共同對抗COVID-19的氛圍不符，藉此進行政治操弄尤其不得人心；他並稱，「此時將溯源問題政治化，不僅有違科學研究的初衷，干擾相關的國際合作，且不利於國家之間的互信，不利於全球攜手抗擊疫情。」。

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