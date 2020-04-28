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捷克教中國人歷史？廣場架六四事件看板引網友熱議

美國資深媒體人傑克·波索比克（Jack Posobiec）日前在推特貼出一張捷克一處廣場展出六四事件相關看板的照片，引發國外網友熱議。（擷取自推特）

美國資深媒體人傑克·波索比克（Jack Posobiec）日前在推特貼出一張捷克一處廣場展出六四事件相關看板的照片，引發國外網友熱議。（擷取自推特）

2020-04-29 00:09:28

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情蔓延全球，中國挨轟未透明化防疫工作，造成病毒全球大流行，而中國則是極力駁斥相關言論，中國外交部甚至就此議題頻頻隔空與美國高官對嗆。美國資深媒體人傑克·波索比克（Jack Posobiec）日前在推特貼出一張捷克一處廣場展出六四事件介紹看板的照片，引發國外網友熱議。

武漢肺炎疫情當口，捷克卻頻頻對台灣釋出善意，捷克布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）不但稱台灣對於抗疫的努力給予捷克啟發，大讚兩國有著良好的合作，他更嗆中國隱匿疫情，是不可信賴的夥伴，也讓中國相當惱怒。

傑克4月26日在推特貼出捷克一處廣場展出六四事件介紹看板的照片，並諷刺地寫道：「捷克為中國遊客樹立了1989年天安門廣場大屠殺的標誌」。該照片發布後引發熱議，目前已有近5000次轉貼、1萬2000多人按讚。國外網友紛紛留言表示，「中國人無法在自己國家知道真相，至少可以從其他地方知道」、「傑出的一手」、「雖然共產黨改寫了中國歷史、洗腦中國公民，但全世界都記錄了他們的暴行」。

根據調查，傑克PO出的照片應該是捷克參議院2019年，為了紀念推翻捷克斯洛伐克共產政權的「絲絨革命」30週年舉辦的中國天安門事件攝影展照片。天安門事件發生時，捷克和東德人都非常關心該事件的發展，深怕自己的國家也會出現人民遭流血鎮壓的慘劇，不少曾經歷當時高壓情境的人民，都對六四事件感同身受。

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