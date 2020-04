捷克教中國人歷史？廣場架六四事件看板引網友熱議

2020-04-29 00:09:28

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎疫情蔓延全球,中國挨轟未透明化防疫工作,造成病毒全球大流行,而中國則是極力駁斥相關言論,中國外交部甚至就此議題頻頻隔空與美國高官對嗆。美國資深媒體人傑克·波索比克(Jack Posobiec)日前在推特貼出一張捷克一處廣場展出六四事件介紹看板的照片,引發國外網友熱議。

武漢肺炎疫情當口,捷克卻頻頻對台灣釋出善意,捷克布拉格市長賀瑞普(Zdenek Hrib)不但稱台灣對於抗疫的努力給予捷克啟發,大讚兩國有著良好的合作,他更嗆中國隱匿疫情,是不可信賴的夥伴,也讓中國相當惱怒。

傑克4月26日在推特貼出捷克一處廣場展出六四事件介紹看板的照片,並諷刺地寫道:「捷克為中國遊客樹立了1989年天安門廣場大屠殺的標誌」。該照片發布後引發熱議,目前已有近5000次轉貼、1萬2000多人按讚。國外網友紛紛留言表示,「中國人無法在自己國家知道真相,至少可以從其他地方知道」、「傑出的一手」、「雖然共產黨改寫了中國歷史、洗腦中國公民,但全世界都記錄了他們的暴行」。

根據調查,傑克PO出的照片應該是捷克參議院2019年,為了紀念推翻捷克斯洛伐克共產政權的「絲絨革命」30週年舉辦的中國天安門事件攝影展照片。天安門事件發生時,捷克和東德人都非常關心該事件的發展,深怕自己的國家也會出現人民遭流血鎮壓的慘劇,不少曾經歷當時高壓情境的人民,都對六四事件感同身受。

The Czech Republic put up signs about the 1989 Tiananmen Square Massacre for their Chinese tourists pic.twitter.com/wygGBAf2OQ