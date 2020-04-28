武漢肺炎》印度近3萬人確診 官員籲延長全國封鎖

印度境內武漢肺炎確診人數今（28）日已將近3萬，在亞洲國家中僅次於中國的通報數字。（美聯社）

2020-04-28 23:44:39

〔即時新聞／綜合報導〕印度境內武漢肺炎（COVID-19）確診人數今（28）日已將近3萬，在亞洲國家中僅次中國的通報數，衛生官員和地方首長表示，由於感染人數不斷上升，已實施近6週的全國封鎖令難以在這週末解除。

《路透》報導，印度因實施封鎖導致經濟停擺，造成數百萬人失業、缺乏食物和住所後，總理莫迪（Narendra Modi）領導的政府已與允許受疫情影響較小的農村地區恢復一些農場和工業活動。

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但是在過去一週中，印度平均每天新增約1500例確診病例，因此儘管經濟困境正在加深，但政府面臨的呼籲並非要求進一步放寬封鎖，而是在5月3日之後繼續實施全球最大規模的停工措施。

首都新德里應對疫情政府小組的領導人沙林（SK Sarin）表示，「印度仍處於疫情上升的邊緣，因此若放寬限制將意味病例數會不受控制地增加」。

根據衛生部的數據，印度迄今有2萬9434人確診，比前一天增加1543人，死亡人數目前是934人。

印度果阿邦首席部長薩望特（Pramod Sawant）表示：「我們建議在5月3日之後延長封鎖時間」。印度全國封鎖至今已35天。

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