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武漢肺炎》化危機為轉機 UN秘書長：重建更好世界的機會

聯合國秘書長古特瑞斯今表示，此次武漢肺炎疫情危機將會是「重建一個更好世界」的機會。（法新社）

聯合國秘書長古特瑞斯今表示，此次武漢肺炎疫情危機將會是「重建一個更好世界」的機會。（法新社）

2020-04-29 00:03:44

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）28日表示，武漢肺炎（COVID-19）疫情的爆發暴露社會的脆弱，他認為若各國政府不論在面對疫情或全球暖化時都能夠通力合作，此次病毒危機將會是「重建一個更好世界」的機會。

《美聯社》報導，在為期兩天的國際氣候變化會議中，古特瑞斯指出，面對目前的緊急情況，唯一有效的應對措施就是「勇敢、有遠見、以及協作的領導能力」；並補充，過去十年是開始測量世界溫度以來最熱的時期，需要各國一起合作減緩氣候毀滅的潛在威脅。

古特瑞斯呼籲歐盟展現「全球領導風範」，在年底前提出最新的節能減碳計畫，使歐洲在2050年時成為第一個氣候中和的大陸，但他也提到，有20個已開發和開發中國家也已經加入，合計占全球排放量80%以上。

古特瑞斯說：「現在是黑暗的日子，但並非沒有希望，我們有一個難得的機會來創建更好的世界。」他提到，希望各國利用武肺疫情的復甦期奠定基礎，以便在未來替全世界民眾建立一個更安全、健康、更具包容性和彈性的社會。

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