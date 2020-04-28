德國憂連3年乾旱 迫切祈求降雨

德國環境部長舒爾茲今在線上氣候會議中指出，近兩年夏季的乾燥氣候已經嚴重影響到德國的農林業。示意圖。（美聯社）

2020-04-28 22:21:11

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲2018年的乾旱造成萊茵河有史以來首次停航，同時GDP下降0.2個百分點，去年7月的高溫則讓法蘭克福附近的考布（Kaub）隘口水位降至150公分以下；德國環境部長舒爾茲（Svenja Schulze）今（28）日出席線上氣候會議表示，鑒於過去兩年的乾旱，今年勢必得採取一些行動。

綜合媒體報導，舒爾茲在這場有30個國家或地區代表出席的會議中指出，近2年夏季的乾燥氣候已經嚴重影響到德國的農林業，她認為氣候變遷已是無法避免的事實，「我們應該要適應，並避免氣候再繼續惡化...我們現在確實必須推進氣候保護措施」。

請繼續往下閱讀...

基爾亥姆霍茲海洋研究中心專家拉提夫（Mojib Latif）表示，目前水庫水位極低，若在2至3週內沒有大雨，則可能廣泛導致作物歉收。2018年的乾旱嚴重損害德國作物收成，政府不得不提供農民價值數億歐元的援助計劃，且河川與湖泊的水位創歷史新低，造成環境破壞，並打擊水上運輸業。

2019年異常乾燥的氣候則對德國的森林造成了破壞，野火危險預報達到第二高的等級，萊因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）環境部長認為，若今年再有乾旱「將會是災難性的」。

德國氣象局（DWD）的專家弗里德里希（Andreas Friedrich）分析，自3月14日以來德國幾乎沒有降雨，若5月開始出現降雨，情勢將被緩解，但若5月如同4月一樣乾燥，「那我們將不得不擔心嚴重的乾旱」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法