疫情期間散播假消息 土耳其過去42天內拘留近400人

土耳其政府當局於週一（27日）指出，過去42天內，共有402人因於社交平台散播武漢肺炎疫情之「虛假和挑釁」內容遭拘留。（法新社）

2020-04-28 13:44:35

〔即時新聞／綜合報導〕為阻止新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情不實消息擴散，共有近400人受到土耳其政府拘留，針對拘留原因，土國匿名政府人員指出，受拘留者是因為在社交媒體上指控政府對疫情毫無作為，並宣稱政府謊報死亡人數，意圖「製造恐慌」而遭拘留。

綜合外媒報導，土耳其政府當局於週一（27日）指出，過去42天內，共有402人因於社交平台散播「虛假和挑釁」內容遭拘留。土耳其內政部聲明詳述，當局共調查超過6000組社交媒體帳號，認定共855組帳號持有者蓄意散播「挑釁」訊息，拘留402人。

請繼續往下閱讀...

外媒引述土耳其匿名政府人員消息指出，受拘留的社交媒體使用者是因為於疫情期間意圖「製造恐慌」遭拘留，受拘留者指控政府對疫情毫無作為，並且宣稱土耳其當局謊報死亡人數。

除此之外，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）亦於同日宣佈，即便土國政府正在研擬逐步解封措施，但目前的假日宵禁措施會持續至穆斯林齋戒月結束（5月23日），以防堵疫情擴散。據悉，土耳其目前武漢肺炎確診人數為11萬2261例、死亡為2900人。

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法