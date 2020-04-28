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台灣贈日本200萬枚口罩 日華懇：全數寄達 分送1252個單位

熊本市長大西一史在推特上感謝台灣捐贈口罩。（取自推特）

熊本市長大西一史在推特上感謝台灣捐贈口罩。（取自推特）

2020-04-28 12:23:28

〔駐日特派員林翠儀／東京28日報導〕台灣贈送日本的200萬枚口罩，在日本友台國會議員團體「日華議員懇談會」（簡稱日華懇）的用心安排下，已陸續送到日本全國各地，很多收到口罩的單位均在社群網路上貼文「謝謝台灣」。

日華懇今天發布新聞稿指出，台灣外交部贈送的口罩在22日送抵成田機場，由日華懇會長古屋圭司、台灣駐日代表謝長廷和日本台灣交流協會專務理事舟町仁志等人到機場迎接。日華懇在隔天馬上將其中約70萬枚口罩，寄送給全國47個都道府縣和20個政令都市市長，這些口罩將由各地方政府協助優先發送給當地的公立醫院使用。

剩下的130萬枚口罩則經過重新分裝，在24日傍晚寄送給全國1185家特別支援學校（特殊學校），這些口罩也在25到27日間全數寄達。

200萬枚口罩從下機後開始分裝捆包，寄送的單位高達1252個，並在6天內全數配送完畢，不但講求速度還要顧及公平性，日華懇也很感謝物流業者黑貓宅急便（YAMATO）的大力協助。

近日推特上也出現日本各地特殊學校和相關單位的貼文，他們秀出了台灣捐贈的口罩，並且感謝台灣。熊本市長大西一史在推特上貼文感謝日華懇議員搭起台日友好的橋梁，除了口罩以外，大西也感謝台灣在熊本地震時的大力支援。

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東京都立特殊學校光明學園在推特上秀出台灣捐贈的口罩。（取自推特）

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