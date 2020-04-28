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韓國救經濟 明天將通過7.6兆韓元救助金

韓國朝野政黨達成共識，預計29日通過第2期補充預算案，包含向全國每四口以上家庭發放100萬韓元（約新台幣2.4萬元）的救助金。（路透）

韓國朝野政黨達成共識，預計29日通過第2期補充預算案，包含向全國每四口以上家庭發放100萬韓元（約新台幣2.4萬元）的救助金。（路透）

2020-04-28 13:21:09

〔即時新聞／綜合報導〕韓國的武漢肺炎疫情雖然得到控制，但已重創經濟，韓國朝野政黨昨日（27日）宣布達成共識，預計29日通過第2期補充預算案，其規模達7.6兆韓元（約新台幣1千8百億元），包含向全國每四口以上家庭發放100萬韓元（約新台幣2.4萬元）的救助金。

根據《韓聯社》報導，韓國執政黨共同民主黨與最大在野黨未來統合黨達成協議，29日召開國會大會審議通過第2期預算補充案等相關法案，加快挽救因疫情重創的全國經濟。

報導指出，此次補充預算案的重點在於向全國每四口以上的家庭發放100萬韓元的救助金，三口家庭和雙人家庭分別獲得80萬韓元和60萬韓元（約新台幣1.9萬和1.4萬元），單人戶口則可以獲得40萬韓元（約新台幣9.7千元），預計5月開始，以消費券和禮券的形式發放，以刺激民眾消費。

韓國政府原計劃向全國收入70％以下的家庭提供救助金，但之後改為向所有家庭發放。

韓國財政部長洪楠基今日（28日）表示，政府還需要4.6兆韓元（約新台幣1千1百億元），才足夠支應給每戶家庭的救助金，以及全球援助計劃經費，大部分的額外資金將透過發行國債來籌措。

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