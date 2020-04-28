為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

英媒分析：金與正若繼位 會比金正恩更殘暴專制

極權政體學者琳德詩塔特指出，若金與正（如圖）繼位北韓領導人，將會比金正恩更殘暴。（美聯社資料照）

極權政體學者琳德詩塔特指出，若金與正（如圖）繼位北韓領導人，將會比金正恩更殘暴。（美聯社資料照）

2020-04-28 14:36:17

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩近期行蹤不明，不少有關其身體健康問題也引發外界臆測，並有許多評論認為，若金正恩真的不幸病逝，胞妹金與正最有可能成為接班人選。儘管也有專家指出金與正最大的障礙就是她的性別，但有極權政體研究學者指出，性別不會成為金與正的阻礙，且金氏家族的神格地位會助她固權，到時她將比金正恩更殘暴。

英國《鏡報》引述極權政體學者琳德詩塔特（Natasha Lindstaedt）的研究，指稱一旦金正恩過世，金與正將成為下一任領導，並形容金與正是一位「等待繼位的暴君」（tyrant in waiting）。

琳德詩塔特表示，若金正恩過世，金與正將繼承有如「神位」的金氏家族，並延續對北韓的統治，且性別不會成為她的阻礙。琳德詩塔特解釋，在北韓人民心中，最高領導人被奉為神，屆時所有事情都會被美化。

此外，琳德詩塔特指出，北韓新上任的領導人，在外界看來都會比前一任更加強悍，再加上現在北韓貧窮情況惡化，金與正掌權後的對外關係上，可能會比金正恩更加強硬。

美國北韓專家李成允（Lee Sung-yoon）近期也指出，金與正可能比歷任北韓領導人更加專制殘暴，她不得不用武器測試，以及對南韓、駐韓美軍展開攻擊等方式挑釁美國，以展現自己的能力。

李成允進一步表示，金氏王朝統治北韓70多年來，數千人被處死、數百萬人因飢荒性命垂危，但金與正對家族的殘暴統治保持沉默，甚至漠視姑丈張成澤遭槍決。此外，金與正也在3月北韓試射飛彈時，罕見以個人身分痛批南韓愚蠢。

一名不願具名的英國情報員也指出，金與正若掌權，北韓局勢將變得更具侵略性且變化莫測。在金正恩揚言要對美國及南韓進行核武攻擊、中美關係因武漢肺炎變得緊張之時，現在若有一個更有野心的繼任者接任，北韓可能將再陷入「韓戰」般的狀況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
軍情動態》找金正恩？ 韓美罕見同天派6偵察機巡航北韓
2020-04-28 13:03

軍情動態》找金正恩？ 韓美罕見同天派6偵察機巡航北韓
金正恩消失逾兩週 南韓政府官員透露北韓現況
2020-04-28 12:09

金正恩消失逾兩週 南韓政府官員透露北韓現況
脫北記者爆料：金正恩一旦倒下 妹妹金與正恐要逃亡
2020-04-27 16:12

脫北記者爆料：金正恩一旦倒下 妹妹金與正恐要逃亡
金與正純正白頭山血統 外媒分析︰或將打趴北韓男性領導
2020-04-27 12:09

金與正純正白頭山血統 外媒分析︰或將打趴北韓男性領導
金正恩未指定接班人 外媒分析：4至親有望繼承大位
2020-04-23 00:46

金正恩未指定接班人 外媒分析：4至親有望繼承大位
[ 一分鐘看優惠 ] 現金回饋卡刷滿額免費停車

[ 一分鐘看優惠 ] 現金回饋卡刷滿額免費停車
金正恩健康若出問題 北韓專家：金與正能隨時接替
2020-04-21 14:02

金正恩健康若出問題 北韓專家：金與正能隨時接替
國際今日熱門
2020-04-27 23:45

武漢肺炎》台灣今再0確診！ 全球確診逾300萬 逾20萬人死亡

2020-04-27 18:25

軍情動態》歐洲6國空軍波羅的海聯演 加強協調能力

2020-04-27 16:12

脫北記者爆料：金正恩一旦倒下 妹妹金與正恐要逃亡

2020-04-27 17:09

促禁止中國留學生來美學習科學 美議員：只讓他們念文組

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播