英媒分析：金與正若繼位 會比金正恩更殘暴專制

極權政體學者琳德詩塔特指出，若金與正（如圖）繼位北韓領導人，將會比金正恩更殘暴。（美聯社資料照）

2020-04-28 14:36:17

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩近期行蹤不明，不少有關其身體健康問題也引發外界臆測，並有許多評論認為，若金正恩真的不幸病逝，胞妹金與正最有可能成為接班人選。儘管也有專家指出金與正最大的障礙就是她的性別，但有極權政體研究學者指出，性別不會成為金與正的阻礙，且金氏家族的神格地位會助她固權，到時她將比金正恩更殘暴。

英國《鏡報》引述極權政體學者琳德詩塔特（Natasha Lindstaedt）的研究，指稱一旦金正恩過世，金與正將成為下一任領導，並形容金與正是一位「等待繼位的暴君」（tyrant in waiting）。

請繼續往下閱讀...

琳德詩塔特表示，若金正恩過世，金與正將繼承有如「神位」的金氏家族，並延續對北韓的統治，且性別不會成為她的阻礙。琳德詩塔特解釋，在北韓人民心中，最高領導人被奉為神，屆時所有事情都會被美化。

此外，琳德詩塔特指出，北韓新上任的領導人，在外界看來都會比前一任更加強悍，再加上現在北韓貧窮情況惡化，金與正掌權後的對外關係上，可能會比金正恩更加強硬。

美國北韓專家李成允（Lee Sung-yoon）近期也指出，金與正可能比歷任北韓領導人更加專制殘暴，她不得不用武器測試，以及對南韓、駐韓美軍展開攻擊等方式挑釁美國，以展現自己的能力。

李成允進一步表示，金氏王朝統治北韓70多年來，數千人被處死、數百萬人因飢荒性命垂危，但金與正對家族的殘暴統治保持沉默，甚至漠視姑丈張成澤遭槍決。此外，金與正也在3月北韓試射飛彈時，罕見以個人身分痛批南韓愚蠢。

一名不願具名的英國情報員也指出，金與正若掌權，北韓局勢將變得更具侵略性且變化莫測。在金正恩揚言要對美國及南韓進行核武攻擊、中美關係因武漢肺炎變得緊張之時，現在若有一個更有野心的繼任者接任，北韓可能將再陷入「韓戰」般的狀況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法