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拜登著手總統交接計畫 表態願意招攬川普政府人才

民主黨總統參選人拜登宣布，以組織團隊著手總統交接計畫。（美聯社資料照）

民主黨總統參選人拜登宣布，以組織團隊著手總統交接計畫。（美聯社資料照）

2020-04-28 14:21:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國前副總統拜登（Joe Biden）預計將在今年11月3日的美國總統大選中，代表民主黨與現任總統川普（Donald Trump）角逐總統大位，拜登在當地時間27日晚間的線上募款活動中表示，目前已開始組織團隊，為總統交接計畫作準備。

綜合外媒報導，根據美國聯邦法律，總統候選人必須在下週日（5月3日）前，開啟總統交接計畫，白宮幕前則拒絕回應是否已啟動計畫。拜登表示，自己一直在和前德拉威爾州參議員考夫曼（Ted Kaufman）會面，考夫曼長年都是拜登的助手，並且在2008年協助當選的歐巴馬和拜登兩人完成正副總統交接。

拜登表示，儘管這樣聽起來很狂妄，但是不能等到贏得選舉後才行動，必須立刻開始計畫。

拜登提到，自己的團隊正在組織交接小組，並且招攬財政、國防等部會人才，為未來行政團隊打好基礎。拜登也指出，有許多自川普政府流亡的公務人員，他也樂意將他們招攬進團隊。

美國近日受武漢肺炎疫情肆虐，川普政府防疫被質疑，導致民調些微下滑。《真清晰政治》（RealClear Politics）最新的民調顯示，截至25日，民主黨的拜登以48.4%領先共和黨川普的42.1%。

《路透》在上週的調查，有47%的人傾向將票投給拜登，39%則傾向川普。針對武漢肺炎，52%的人認為拜登更有能力領導防疫，48%的人則支持川普。但是經濟議題上則有53%的人認為川普較有能力，47%的人則傾向拜登。

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