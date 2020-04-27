武漢肺炎》習近平：防疫有成績是黨的領導和社會主義優勢

中共總書記習近平今下午強調，「疫情防控」和「復工復產」能「有力推進」，根本原因是「黨的領導」和「中國社會主義制度的優勢」發揮重要作用，要善於運用制度優勢「應對風險挑戰衝擊」。（資料照，美聯社）

2020-04-27 22:00:05

〔中央社〕中共總書記習近平下午強調，「疫情防控」和「復工復產」能「有力推進」，根本原因是「黨的領導」和「中國社會主義制度的優勢」發揮重要作用，要善於運用制度優勢「應對風險挑戰衝擊」。

習近平聲稱，當前疫情防控「向好態勢進一步鞏固」，仍要堅持底線思維，做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備；圍繞做好「六穩」工作、落實「六保」任務，把防風險、打基礎、惠民生、利長遠的改革有機統一起來。

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新華社報導，習近平27日下午主持召開中央全面深化改革委員會第13次會議，除聽取科技體制改革進展情況和下一步改革思路彙報外，在發表重要講話時作出上述表示。

習近平強調，「發展環境越是嚴峻複雜，越要堅定不移深化改革」，健全各方面制度，完善治理體系，促進制度建設和治理效能更好轉化融合，善於運用制度優勢應對風險挑戰衝擊。

他以「抗擊2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情」指出，在「黨中央領導」下，有關部門協同配合、多措並舉，緊急組織企業迅速復工達產、多種方式擴大產能和增加產量，實行國家統一調度，建立綠色通道，保障了重點地區醫療物資供應。

習近平說，國家醫保局、財政部等部門及時頒布有關政策，把新冠肺炎（武漢肺炎）診療救治納入醫保基金支付範圍並預付部分資金，確保患者不因費用問題影響就醫、收治醫院不因支付政策影響救治，體現中國社會主義制度的優越性。

在其他的深化改革領域，習近平指出，推進創業板改革並試點註冊制，是深化資本市場改革、完善資本市場基礎制度、提升資本市場功能的重要安排。

習近平表示，要深化體教融合促進青少年健康發展，要樹立健康第一的教育理念，推動青少年文化學習和體育鍛煉協調發展，加強學校體育工作，培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。

在科技體制方面，習近平指出，要從體制機制上增強科技創新和應急應變能力，加快構建關鍵核心技術攻關「新型舉國體制」，補短板、強弱項、堵漏洞，提升科技創新體系化能力。

習近平最後強調，2020年是全面深化改革的一個重要節點，要確保中共18屆3中全會提出的在重要領域和關鍵環節改革上取得決定性成果，也要在貫徹黨的19屆四中全會部署的改革上開好局。

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