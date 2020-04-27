出獄23天 中國維權律師王全璋終於回家

中國維權律師王全璋（左）在出獄23天後，今終於回到北京家中。右為妻子李文足。（美聯社）

2020-04-27 21:25:02

〔中央社〕刑滿出獄卻被強留在山東濟南的中國維權律師王全璋今晚終於返抵北京家中。他的妻子李文足昨天在北京突發急性盲腸炎住院，王全璋欲前往探望卻遭警方攔截，今天才在警方押送下趕回北京。

根據香港有線中國組臉書（Facebook）粉絲專頁上傳的影片，王全璋在今晚7時30分許，回到夫妻在北京的住處，他在社區門口登記並進入社區。而李文足和兒子泉泉，就從家裡窗口望下去，一直看著王全璋進門。

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中國維權律師關注組則在臉書（Facebook）粉絲專頁上傳返抵家門的影片，他進門後隨即去盥洗，兒子則在一旁說「感覺情景像打仗時候，一天一夜」。

旅居德國的媒體人蘇雨桐則在推特（Twitter）上傳王全璋一家三口相擁而泣的影片，畫面中李文足強忍腹痛擁抱著丈夫與兒子，三人低頭啜泣。

綜合美國之音和香港明報網報導，李文足昨天因腹痛嘔吐經救護車送至北京西苑醫院急救，醫生診斷為急性盲腸炎，接受靜脈注射後疼痛雖稍有緩和，現已出院在家休息。

王全璋昨天得知消息後立即向看守他的人員提出要去探望並看護妻子和孩子，對方表示要向上級請示，但遲遲沒有回音。王全璋便直接搭乘計程車趕赴火車站，卻在高速公路口被攔截，隨後被警察帶到派出所。

據香港有線報導，王全璋今天上午由濟南當地的派出所開車送回北京，他在下午4點30分左右通知李文足已到達北京，但一度被帶去派出所交接了3個多小時才被准許離開。

王全璋原為北京鋒銳律師事務所律師，曾代理多起政治敏感案件，2015年7月在官方「709」大抓捕後失去音訊近3年，之後被依顛覆國家政權罪起訴。

李文足與709案其他被捕人士的家屬堅持維權抗爭，受到國際社會矚目。2019年1月28日，天津市第二中級人民法院宣判，認定王全璋觸犯顛覆國家政權罪，判處有期徒刑4年6個月，剝奪政治權利5年。

王全璋4月5日刑滿出獄後，被以防疫（2019年冠狀病毒疾病）為由轉送至戶籍地山東濟南進行居家隔離。

他的姐姐日前與當地警方交涉此事時，一名便衣員警說，王全璋被剝奪政治權利，因此仍算在服刑，而且回到北京不利他的「改造」。

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