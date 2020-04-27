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武漢肺炎》宅在家也得顧髮型！ 東京知名理髮廳推線上教學

東京知名理髮廳提供遠端線上理髮教學服務。（圖擷取Mr. Brothers Cut Club網站）

東京知名理髮廳提供遠端線上理髮教學服務。（圖擷取Mr. Brothers Cut Club網站）

2020-04-27 22:10:18

〔即時新聞／綜合報導〕日本境內武漢肺炎嚴峻，東京當地知名連鎖復古法理髮廳 Mr. Brothers Cut Club在原宿旗艦店將於疫情期間推出遠端服務，旗下理髮師將以視訊軟體即時教學，告訴顧客如何理髮。

根據《日本時報》報導，Mr. Brothers Cut Club旗下理髮師齋藤康說：「我們發現許多人在家時很煩惱頭髮長了卻都沒整理。他們唯一能做的事，就是冒險出門理髮，要不就只能讓頭髮一直長。」因此店家決定提供遠端服務，指導大眾如何剪髮。

遠端服務提供兩種教學版本，第一種適合想幫小孩剪髮的家長，第二種則適合想要自己修剪頭髮的顧客。想加入的顧客，必須準備好基礎理髮用具，例如：剪刀、垃圾袋及可繫帶式鏡子。Mr. Brothers Cut Club也有會說英語的理髮師提供遠端理髮教學，而這項遠端服務都是免費。

不過這只是疫情期間的應急之策，不會發展成常態業務項目，齋藤康說：「相較於顧客來店裡完成的髮型，我們無法保證顧客能自己把頭髮剪得完美又好。我們最多能做得就是教顧客如何不剪壞自己的頭髮。」

Mr. Brothers Cut Club也想透過該項服務接觸到日本全國男性，有不少男子因出門次數減少而懶得整理儀容外貌，「我們知道很多男性待在家時會敷衍了事不太照顧自己的外貌，我們希望透過這項服務能促使他們注意到自己的儀容。」

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