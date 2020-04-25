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    日本防疫對策官員中鏢 曾陪大臣視察醫院

    負責日本政府武漢肺炎防疫對策工作的內閣官房職員傳出染疫。（美聯社）

    負責日本政府武漢肺炎防疫對策工作的內閣官房職員傳出染疫。（美聯社）

    2020-04-25 05:58:21

    首次上稿 01:05
    更新時間 05:58

    〔駐日特派員林翠儀／東京25日報導〕負責日本政府武漢肺炎（COVID-19）防疫對策工作的內閣官房職員竟也淪陷。日本讀賣新聞報導，一名隸屬於內閣官房新型冠狀病毒感染症推進室的40多歲男職員，21日出現發燒症狀，24日接受檢測確診。內閣官房的負責人表示，目前並未查有密切接觸者。

    每日新聞的報導也指出，男職員在19日曾陪同經濟再生相西村康稔前往東京大學附屬醫院視察，當時有配戴口罩。21日出現發燒症狀後就不再出勤，他上班的地點位於永田町中央聯合辦公大樓8號館，辦公室已進行消毒，同一辦公室的職員從25日起改為居家上班。

    「內閣官房新型冠狀病毒感染症推進室」是依據新修正的「新型流感等對策特別措施法」，將原有編制約20人的新型流感等對策室，擴充為60多人的新編組，於3月23日上路，厚生勞動省等相關省廳均有派人參與，可以說是日本政府制定武漢肺炎防疫對策的重要核心，也是中央向地方政府傳達各項防疫指令的指揮中心。

    相關新聞請見︰

    武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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