諷中國隱匿疫情 法《查理週刊》刊習近平與穿山甲上床

中國國家主席習近平。（美聯社檔案照）

2020-04-25 00:06:43

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國在應對武漢肺炎上欠缺透明度，使其始終難以擺脫外界質疑。繼澳洲、德國、丹麥等知名報章後，法國老牌嘲諷性雜誌《查理週刊》（Charlie Hebdo）也在21日出版的最新一期挑戰中國，封面畫上中國國家主席習近平與疑似穿山甲的動物同床共枕，並在標題中提問：「中國真的告訴我們一切了嗎？」質疑中國隱匿病毒源頭。

英國廣播公司（BBC）報導，中國華南農業大學二月初指出，穿山甲可能是病毒的中間宿主；廣西醫科大學丶香港大學等聯合團隊也曾發現，武肺病毒與穿山甲身上的冠狀病毒有相似性，可能是潛在宿主。

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事實上，全球媒體近來頻頻揶揄中國資訊不透明。澳洲《每日電訊報》22日在報紙刊登插畫，將中國國徽邊緣加上武肺病毒；德國新聞週刊《明鏡》二月時，曾以「武肺病毒－中國製造」為封面標題；丹麥《日德蘭郵報》也曾刊載「五星病毒旗」漫畫，且不懼中國官方和民間施壓，之後又加碼刊登「生物危害五星旗」。

《查理週刊》曾因長期諷刺伊斯蘭教先知穆罕默德，在2015年1月慘遭恐怖分子持槍襲擊巴黎總部，釀成12死、11傷慘劇。

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