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丹麥將建世界最長沉管隧道 連接德國造價2285億

丹麥今天宣布，將於明年1月1日開始建造世界最長沉管隧道，連結丹麥及德國地區。（圖擷自YouTube）

丹麥今天宣布，將於明年1月1日開始建造世界最長沉管隧道，連結丹麥及德國地區。（圖擷自YouTube）

2020-04-25 00:25:46

〔中央社〕丹麥今天宣布，將於明年1月1日開始建造世界最長沉管隧道，以連結丹麥及德國地區，完工後兩地汽車或火車車程最多只需10分鐘。

這項建設名為非曼海峽隧道（Fehmarn Belt Fixed Link），將連結丹麥羅蘭島-法斯特島（Lolland-Falster）地區及德國什列斯威-荷斯坦邦（Schleswig-Holstein），全長近18公里。

丹麥運輸部長恩格爾布瑞契特（Benny Engelbrecht）發表聲明表示：「非曼海峽隧道將成為通往歐洲的新門戶，以及未來環保運輸解決方案的新途徑。」

丹麥政府最初於2015年宣布這項建案，完工日期原定2024年，但目前預計這條隧道要到2029年才會開始營運。

根據非曼海峽隧道發展基金，以2015年的價格計算，整個計畫預估將斥資526億丹麥克朗（約新台幣2291億元）。

德國及丹麥旅客目前需要搭乘45分鐘渡輪，才能越過非曼海峽，但在這項建設完工後，兩地汽車車程僅需10分鐘，火車車程僅需7分鐘。

相關影音：

World record tunnel factory for the Fehmarnbelt tunnel

Take a trip through the Fehmarnbelt Tunnel

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