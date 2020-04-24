武漢肺炎》阿根廷男護染疫亡...妻兒遭惡鄰恐嚇逼搬家

阿根廷一名47歲男護理師18日因武漢肺炎病逝，他的妻兒卻被害怕染疫的鄰居威脅搬家，否則就要「放火燒房子」。（圖擷取自臉書 Enfermera Patricia Ayala Domiciliaria）

2020-04-24 23:49:03

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎肆虐全球，阿根廷一名47歲男護理師因接觸到確診患者，成為「無症狀感染者」，18日病逝後才確診染疫，面對突如其來的變故，他的妻兒傷心之餘，卻遭到害怕被傳染武漢肺炎的鄰居威脅搬家，否則就要「放火燒房子」。

綜合外媒報導，阿根廷47歲男護理師庫夫雷（Silvio Cufré）在於首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的布蘭森私人診所（Brandsen Medical Instiute）工作，與妻子、6名兒女以及2名姪子、姪女同住，是全家人的經濟支柱。

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據報導，庫夫雷曾在工作期間與1名「疑似確診病患」（後確診）接觸，但直到該名病患死亡，他都毫不知情，雖逐漸感到不適，卻一直持續工作，直到16日突然失去嗅覺及出現全身痠痛後，才決定工作時順便進行檢查，沒想到就此再也無法回家。

庫夫雷16日工作時突然陷入昏迷，隨後於18日去世，他的妻子奧利娃（María José Oliva）與他失聯後，接到的是他的死訊，才知到原來丈夫是因為院方的「疏漏」，在未進行任何防護措施下，與疑似確診病患接觸，才會染疫去世。

報導提到，庫夫雷一家不僅面對喪親之痛，目前也在家接受隔離，但他們的鄰居卻威脅他們趕快搬走，別在當地傳播病毒，否則要「放火燒房子」，奧利娃只好報警求助，目前警方已加派人手進行24小時巡邏。

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