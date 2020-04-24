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武漢肺炎》葡萄牙發遊客優惠券 希望大家延遲不取消！

葡萄牙旅遊部將提供優惠券給被迫取消旅遊計畫的遊客，讓他們可以在2021年年底前的任何期間重新安排旅行。圖為葡萄牙街道示意圖。（路透）

葡萄牙旅遊部將提供優惠券給被迫取消旅遊計畫的遊客，讓他們可以在2021年年底前的任何期間重新安排旅行。圖為葡萄牙街道示意圖。（路透）

2020-04-25 00:03:47

〔即時新聞／綜合報導〕為防堵武漢肺炎（COVID-19）疫情擴散，許多國家實施封鎖政策，使民眾這段期間所安排的旅遊行程全都泡湯；葡萄牙旅遊部昨（4月23日）宣布，將提供優惠券給被迫取消旅遊計畫的遊客，讓他們可以在2021年年底前的任何期間重新安排他們的旅行。

《路透》報導，該政策於今（4月24日）正式生效，適用所有在今年（2020年）3月13日到9月30日間，透過「旅行社」或「政府認證的假日公寓（飯店或Airbnb）」預定的住處，優惠券的效期將持續至明年（2021）12月31日，若遊客仍無法在此期間安排旅行，則可在2022年安排退款，且從現在起到9月30日間失業的民眾可要求全額退款；葡萄牙旅遊國務秘書麗塔（Rita Marques）表示，此計畫讓葡萄牙領先了歐洲其他國家，秉持「推遲但不取消」原則，同時維護消費者權益和業者利益，減少經濟損失。

武肺疫情造成的全球經濟危機，可能使今年的國際旅行減少39%，意即少掉5.77億次旅行，對於這個佔全球GDP超過10%、擁有超過3.2億員工的產業來說，無疑是場災難；葡萄牙旅館協會（AHP）預估，3至6月間就將損失13至14億歐元（約新台幣421億元至453億元），並指出當前全國94%的飯店都已關閉、85%的員工停止工作，葡國當局也於今年3月啟動17億歐元（約新台幣552億元）的信貸額度，用以保護旅遊產業。

葡萄牙至今累積2萬2353武肺確診案例和820人死亡；葡萄牙當局目前積極制定旅遊的相關政策，包含飯店用品和防護裝備的安全認證，以及落實員工和顧客的病毒檢疫，期望在各國重新開放邊界後，葡萄牙能被視為一個相對安全的度假勝地。

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