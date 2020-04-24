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    武漢肺炎》無法見孩子一面！英婦染病產子數天後抱憾離世

    英國一名母親懷孕期間感染武漢肺炎，不幸於產子6天後去世。示意圖。（路透）

    英國一名母親懷孕期間感染武漢肺炎，不幸於產子6天後去世。示意圖。（路透）

    2020-04-24 23:25:53

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情肆虐全球，全球確診破270萬，死亡人數也累計突破19萬。英國一名29歲媽媽懷孕期間感染武漢肺炎，孩子雖順利產下，然而6天後這名媽媽因病情惡化不治去世，直到去世前都無法見到孩子一面。

    綜合外媒報導，英國這名29歲媽媽福奇亞（Fozia Hanif）在懷孕期間定期會到醫院進行產檢，在一次的檢查中才驚覺自己感染武漢肺炎，起初症狀輕微，不料4天後病情惡化出現呼吸困難。福奇亞送醫後於4月2日早產剖腹誕下一名男嬰，當時男嬰僅有31週，之後福奇亞因病情惡化而被送入加護病房。

    福奇亞的丈夫瓦吉德（Wajid Ali）表示，護理師們為福奇亞拍了小孩的照片，她看完後開心說著「這是我們的孩子，我們很快就要回家了」。殊不知竟成為最後一次對話。

    福奇亞於4月8日去世，直到去世前仍無法親手抱抱自己的孩子，福奇亞的家人表示，「這一切震驚了我們所有人」。唯一幸運的是，男嬰出生後接受篩檢結果為陰性，但仍須留在醫院接受觀察。

    武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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