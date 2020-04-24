「南寧羅志祥」躺槍 開直播遭網友痛譙：渣男！

昨晚「南寧羅志祥」開直播被網友痛罵渣男，一臉無辜且困惑的看著留言。（圖擷取自微博）

2020-04-24 20:28:27

〔即時新聞／綜合報導〕周揚青昨（23）天在網上發布一篇長達千字的毀滅性分手文，除了正式宣布自己與「小豬」羅志祥9年情逝，更揭露男方私生活，兩人感情風波鬧得沸沸揚揚，許多網友坐等羅志祥出面回應解釋，也因此發生了一起烏龍事件，昨晚中國一名「南寧羅志祥」開直播賣米，不少網友誤以為是羅志祥本人，留言痛罵「渣男」，影片在網上造成轟動。

綜合媒體報導，昨天羅志祥前女友周揚青在IG發布「分手文」，正式宣告兩人9年情斷，更在文章中抖出男方劈腿、愛玩「多人運動」、與旗下女藝人、化妝師有長期不正當的男女關係等等醜聞，導致羅志祥形象大跌，許多網友坐等羅志祥出面回應。

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中國昨晚有一名因為神似羅志祥的「南寧羅志祥」開直播賣米，吸引5千多名網友湧入，影片中只見許多網友瘋狂洗板痛罵「渣男」、「你黑眼圈也重」、「先道歉再買」等留言。不少知道「南寧羅志祥」身分的粉絲也紛紛留言，「改名字吧」、「人家只是長得像」、「罵錯人了！他是南寧的，不是台灣那個羅志祥」、「主播一臉懵，不知道發生什麼事」、「他不是真羅志祥」、「你的米吃了做得了多人運動嗎？」

據悉，「南寧羅志祥」名叫蒙俊源，在中國南寧省賣米，10年前因為神似羅志祥在網上爆紅，還因此被稱為「南寧羅志祥」。羅志祥本人在2018年曾在微博上傳「南寧羅志祥」的照片，去年藝人潘瑋柏在IG放上「南寧羅志祥」的照片為羅志祥慶生。

「南寧羅志祥」與羅志祥本人神似，去年藝人潘瑋柏在IG放上「南寧羅志祥」的照片為羅志祥慶生。（圖擷取自潘瑋柏IG）

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