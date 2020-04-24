確診還無法休息 大阪醫院要求2名已感染護理師繼續值夜

大阪一家發生院內感染的復健醫院，要求2名已確診的護理師繼續值夜班。（取自產經新聞）

2020-04-24 15:22:05

〔駐日特派員林翠儀／東京24日報導〕大阪一家醫院疑因人手不足，至少要求2名已感染武漢肺炎（COVID-19）的護理師繼續工作，大阪府知事吉村洋文今天表示，這是一大問題，「人手不足」不能成為理由，除了透過保健所進行徹查外，也會給予適當的支援。

位於大阪生野區的一家復健醫院，因為院內感染，目前至少有128名患者和醫護人員確診。有一名護理師在20日確診感染，但院方以找不到人代班為由，要求這名護理師繼續值完夜班，經過保健所介入指導，隔天才讓護理師返家，但院方在21日繼續要求另1名已確診並居家療養的護理師返院值夜班，保健所23日再度介入。

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日本每日放送報導，該院的患者從11日起開始出現發燒和咳嗽的症狀，但院方主管並未下令停止患者復健等業務，14日出現首例確診者後，依舊讓發燒的患者和一般患者一起進行復健，保健所19日確認該院發生院內感染。至昨天為止，該院已有128名患者和醫護人員確診。

吉村在今天的記者會中表示，即使人手不足也不能要求已確診的護理師繼續工作，據他了解，目前院方已從旗下的其他醫院調派支援人手，大阪保健所也會進行指導並給予適當的支援。

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