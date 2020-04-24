武漢肺炎》星國大使：2月初沒人知道無症狀會傳染 釀新加坡疫情破口

新加坡外交部無任所大使陳慶珠週五（24日）並指出，2月8日第1名移工確診時，根本沒人知道即便感染者未出現症狀也具傳染性，即便做了檢測等措施，但一段時間後，疫情就爆發了。（路透）

2020-04-24 16:57:58

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡在武漢肺炎疫情於全球蔓延之初，因良好防疫而備受他國讚譽，但現在情勢已改變，移工成為新加坡最大防疫破口，目前星國確診數突破12000例。對此，新加坡外交部無任所大使陳慶珠週五（24日）表示，2月8日第1名移工確診時，根本沒人知道感染者未出現症狀也具傳染性，即便做了檢測等措施，但一段時間後，疫情就爆發了。

據《CNBC》報導，陳慶珠週五告訴《CNBC》記者，當2月8日第1名移工確診武漢肺炎時，「全世界沒有人」知道無症狀感染者的確實情形，沒人知道即便感染者未出現症狀也會傳染，並指出，「4月3日新加坡僅有36名移工感染武漢肺炎，而我們就是做防疫該做的事，包含檢測、追蹤、隔離等措施，但過一段時間後，疫情就爆發了」。

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陳慶珠表示，「新加坡是人口密集度最高的國家及城市，高於香港，僅次於摩納哥，而人口密度高的國家，在應付傳染病和大流行疾病時會出現問題」。近月以來，新加坡確診病例數遽增。4月1日新加坡約有1000例武漢肺炎確診病例，1個月內，星國確診病例已攀升超過1萬例，絕大多數的疫情都爆發在移工人口上。

報導指出，新加坡在建築及部分產業當中，相當依賴移工人口，約莫有30萬移工生活在狹小的宿舍當中，陳慶珠提及，「我們是不是可以更早就撤出這些民眾（移工）呢？對，我們可以，但我不認為這會改變目前的傳播情形，因為他們還是會工作，會參加社區活動，會去商場購物，但也許傳播速度會改變」。

新加坡在過去3週採取各項措施，包含實施稱之為「斷路器（circuit breaker）」的防疫措施，關閉學校及非必要工作場所，但每日新增確診人數依然居高不下，致使星國政府於週二（21日）宣佈決定延長封鎖至6月1日。

陳慶珠最後表示，如果就平衡一點的層面來看，施行普篩一定會出現更多確診病例，並再次申明，「我們來看看確診數字的具體情況，新加坡約有11000人確診武漢肺炎，其中26例重症、1300例於醫院治療，狀況好轉，剩下8800例安置在隔離中心，這代表著他們多為輕症患者，因此，實際的數字並未如此嚴峻」。

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