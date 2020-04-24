再批中國瞞疫情！龐皮歐：中國早在去年11月就知病毒存在

美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）認為，中國早在去年11月就知道武漢肺炎病毒的存在。（法新社資料照）

2020-04-24 12:50:23

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情肆虐全球，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）多次指責中國共產黨隱匿疫情，並在疫情流行之際持續挑釁行為。龐皮歐23日再表示，中國政府可能最早在去年11月，就知道武漢肺炎病毒的存在。

《法新社》報導，龐皮歐23日接受廣播電台採訪時表示，中國政府早就在去年11月就接獲通報，得知首例武漢肺炎患者，但卻在12月中旬才承認。龐皮歐批評，中國一直在拖延向世界通報疫情，甚至連世界衛生組織（WHO）也敢騙。

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龐皮歐說，「公開透明」不僅是讓人們了解疫情究竟是從去年11月、12月還是今年1月開始爆發，時至今日也依舊重要，現在武漢肺炎在美國肆虐，更影響全球人民的生活。不過他也表示，美國仍然希望可從中國獲得更多關於武漢肺炎的訊息，包含在武漢發現的病毒原始樣本。

報導指出，正式成為全球首例武漢肺炎確診的官方消息，於去年12月31日通報，當時武漢當局稱其為「不明肺炎病例」；WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）則表示，1月4日就用推特證實此事，並在第二天就向聯合國所有會員國提供「詳細訊息」。

不過美國總統川普嚴厲譴責中國政府與世界衛生組織，認為他們沒有做好病毒的傳播及防疫，讓武漢肺炎至今已造成全球19萬人死亡。

美國國務卿龐皮歐先前也表示，武漢肺炎病毒的起源，可能來自病毒實驗室。不過中國政府駁斥這一說法，並稱武漢肺炎病毒的來源是武漢華南海鮮市場。

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