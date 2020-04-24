美防疫慢半拍 研究顯示紐約等5大城2月就淪陷

2020-04-24 05:59:02

〔中央社〕今年2月，全球關注中國與義大利武漢肺炎疫情時，病毒可能已在美國廣泛散播。紐約等5座大城3月初僅23人確診，但研究人員估計，當時約有2.8萬人感染，防疫啟動為時已晚。

紐約市3月1日通報首例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診個案，但根據波士頓東北大學（Northeastern University）研究團隊與紐約時報分享的病毒散播模型，這座人口約860萬的城市當時已有1萬多人感染。

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研究人員發現，新型冠狀病毒當時也悄悄攻陷舊金山、芝加哥、西雅圖、波士頓。這些大城都是交通樞紐，成為病毒蔓延到全美其他地區的溫床。

美國3月起逐步擴大病毒檢測，才發現疫情一發不可收拾，各州接著陸續頒布居家防疫令、要求民眾保持社交距離，疫情才趨於穩定。根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至發稿為止，全美確診超過85萬例、4.7萬人死亡。

全美疫情最慘重的紐約州近期展開抽樣抗體檢測。州長古莫（Andrew Cuomo）今天公布的初步結果顯示，全州受檢約3000人中，13.9%呈陽性反應；紐約市比率則達21.2%，意味每5人就有1人曾染疫並產生抗體。

以13.9%感染率推算，紐約州可能有270萬人曾染疫，遠高於截至昨天的26.3萬例確診總數。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）上週表示，截至2月27日，全美僅有14例確診個案，衛生機關成功追蹤這些病例與密切接觸者，疫情之後才失控。

但東北大學研究人員估計，早在2月中旬，紐約市與舊金山就有超過600人染疫且未被察覺，西雅圖、芝加哥、波士頓也有100多人感染。

率領研究團隊的韋斯皮尼亞尼（Alessandro Vespignani）表示，他與研究團隊2月中旬就以初步預估數據警告美國官員，病毒正在悄悄散播，官員反應與義大利、英國和西班牙一模一樣，「他們告訴我『那是你們電腦運算的結果，並非現實情況』」。

韋斯皮尼亞尼提到，官員還說「沒有人會根據預測模型而讓整個國家運作停擺」。

專家指出，美國多數地區疾病監測系統不完善，導致新型冠狀病毒2月至3月迅速擴散，大部分人毫無知覺。疫情爆發之初，全美病毒檢測一團亂，各地醫院也忙著準備因應疫情高峰，可能漏算一些新型冠狀病毒致死病例，也沒有時間或工具確認。

這項研究模型是基於已知病毒資訊和發現地點，依個人搭機去處、交通工具使用等數據模擬病毒散播，並讓模型在多種假設情況下運算，得出病毒悄悄散播的估計數據。

愈來愈多跡象顯示美國疫情惡化時間比外界認知還早。加州聖克拉拉郡（Santa Clara）公共衛生官員本週公布，近期驗屍結果顯示，當地2月6日就出現新型冠狀病毒致死案例，比全美通報首例死亡病例早了3週。（編輯：徐崇哲）

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