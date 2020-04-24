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首頁　>　國際

蓬佩奧：美國可能不再恢復金援世衛

2020-04-24 02:35:02

〔中央社〕美國國務卿蓬佩奧表示，世界衛生組織（WHO）處理完2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）之後，需要進行根本改革，身為世衛最大捐助國的美國可能不再恢復金援。

蓬佩奧（Mike Pompeo）昨晚在福斯新聞（Fox News）指出：「我認為我們必須嚴格檢視世衛組織，並從中知道我們該做什麼。我們在2007年就改革過這個組織，因此這不是我們第一次必須處理這個聯合國體系內組織的缺點。我們需要修正。我們需要修正世衛的結構。」

美國總統川普上週暫停資助世衛，指控該組織在面對疫情時「以中國馬首是瞻，為中國的假訊息推波助瀾」。

美國是世衛最大捐助國，去年提供超過4億美元（約新台幣120億元），約占世衛總預算的15%。

被問到是否不排除世衛領導階層進行變動時，蓬佩奧回答：「不僅如此，美國可能從此不再同意將美國納稅人的錢交給世衛。我們可能需要做更大膽的改變。」

蓬佩奧昨天也在一場媒體簡報會上表示，美方「深信」北京沒有及時通知世衛疫情，違反世衛規定，且拖延一個月未通報病毒能夠人傳人，直到中國境內每一省分都傳出病例才通報。

蓬佩奧另指出，雖然北京之後向世衛通報，仍「未分享手中所有資訊，而是掩蓋這種疾病的危險程度」。

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