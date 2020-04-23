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紐西蘭疫情趨緩可望復航？ 知名傳染病學家：首選飛台灣！

自疫情爆發以來，幾乎天天受訪的紐西蘭傳染病學家威爾絲，因為其鮮豔的粉紅頭髮讓人印象深刻。（圖擷取自維基百科）

自疫情爆發以來，幾乎天天受訪的紐西蘭傳染病學家威爾絲，因為其鮮豔的粉紅頭髮讓人印象深刻。（圖擷取自維基百科）

2020-04-23 22:04:02

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭國內針對武漢肺炎實施的第4級警戒將在本月27日降至第3級。對此，自疫情爆發以來，幾乎天天受訪而家喻戶曉的的紐西蘭傳染病學家威爾絲（Siouxsie Wiles）認為要恢復國際航線還為時尚早，但如果日後真的復航，台灣會是首選。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）本月20日宣布全國第4級警戒降至第3級，林業、建築、製造和零售相關行業可準備復工，假若2周內疫情沒有復發，5月中可考慮再降至2級。

據加拿大廣播公司（CBC）報導，在傳染病學與微生物學上頗具知名度的威爾絲接受訪問時指出，紐西蘭在抗疫方面繳出不錯的成績單，主要是因為阿爾登實施強硬的封鎖措施，「只要能在案例追蹤和測試方面做得夠好，就能找出相關病例並制止蔓延，最大程度地減少爆發。」

對於警戒程度降級，部分航班是否復航？威爾絲表示現在談這個還太早，假使真的復航，她也會優先選擇台灣或南太平洋等國家，因為到時這些國家或許早已消除病毒，而該報導也稱讚台灣和韓國對抗疫情的成就獲得外界的認可。

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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