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印度封鎖期快速重建戰略橋梁 通往中國邊境

印度在與中國接壤的爭議地區，在短短27天內快速重建了一座戰略橋梁。（圖取自印度軍方推特）

印度在與中國接壤的爭議地區，在短短27天內快速重建了一座戰略橋梁。（圖取自印度軍方推特）

2020-04-23 21:57:53

〔即時新聞／綜合報導〕印度在與中國接壤的爭議地區，短短27天內快速重建了一座戰略橋梁，這將讓印度部隊和火砲移動更加快速便利。

綜合外媒報導，這座橋梁位在印度與中國都聲稱擁有主權的阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh），橫跨蘇班西里河（Subansiri River），並靠近2017年印中軍隊洞朗對峙的現場。

橋梁因出現裂縫影響印度軍方的動向，以及部署在印中邊界人員的補給。印度國防部批准重建後，印度邊境道路建設局（BRO）在全國封鎖防疫期間快速動工，短短27天完成重建工程。

印度國防部駐古瓦哈提（Guwahati）的發言人說，「這座橋已經成功地從24噸級升級到40噸級，讓重型車輛也可以通過，不僅滿足陸軍需求，而且可滿足上蘇班西里地區未來基礎設施發展的需求。」

阿魯納恰爾邦首長康杜（Pema Khandu）20日透過視訊為橋梁揭幕，他指出，「這是通向印度和中國之間實際控制線的戰略紐帶，所有物資、口糧、建築材料和藥品都經過這座橋」。

在總理莫迪（Narendra Modi）的領導下，印度正在加強邊界沿線的基礎設施建設。印度說，這並非針對任何特定國家，而是針對偏遠邊境地區的發展。知情人士則說，印度已經完成東部邊界的74條戰略道路，計劃在明年之前再完成20條道路。

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