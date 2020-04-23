肯定台灣防疫傑出！德國挺台議員為台灣發聲：國際需要台灣！

曾來訪台灣的友台德國議員珂璐22日在德國國會質詢時，公開為台灣發聲。（圖擷取自臉書＿Daniela Kluckert）

2020-04-23 23:17:44

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情肆虐全球，而台灣積極向各國提供醫療資源，並共享防疫經驗。曾來訪台灣的友台德國議員珂璐22日在德國國會質詢時，肯定台灣防疫傑出，並公開為台灣發聲，支持台灣參與國際組織。對此，網友紛紛湧入珂璐臉書留言，感謝她為台灣發聲。

自由民主黨籍（FDP）德國聯邦議員珂璐（Daniela Kluckert）今（23）日在臉書發文並分享22日國會質詢片段，指出台灣在2019年12月底就已針對武漢爆發的肺炎病毒，向WHO提出警告，然而，WHO置若罔聞，沒有動作，更甚者，台灣被排擠於WHO之外。而台灣防疫表現優異，其有效的防疫措施，成功遏止了台灣國內的確診數激增。現在，台灣需要國際社會的支持，而國際社會同樣需要台灣的力量。

請繼續往下閱讀...

珂璐接著指出，中國影響力的干預，使得台灣的國際關係不正常。珂璐並質詢德國政府，該如何積極支持台灣參與國際組織。

珂璐進而質詢，對於德國聯邦政府的問題很清楚如下：為什麼我們不支持台灣？為什麼我們不改變窒礙的規則？為什麼我們的政府不向捐贈給我們1百萬個口罩的自由台灣表達謝意？

對此，德國外交部主管歐洲事務的國務部長羅思（Michael Roth）表示，德國的「一個中國」政策即承認中華人民共和國為唯一代表「中國」的主權國家。但如此立場並不代表德國藐視台灣的防疫成果。而德國也致力於讓台灣以非國家身分，參與國際組織。對於台灣捐贈口罩一事，羅思表示，德國感謝台灣的援助。

根據本報去年報導，去年6月訪台的珂璐曾針對香港反送中議題發表看法，指出德國向來對中國有些懼怕，並認為，在這個時刻，歐盟與民主國家更應該緊密的站在一起，「如果我們站在一起，就不容易被打倒」。

另外，一同訪台的外交委員會委員穆羅特（Frank Muller-Rosnetritt）贊同，民主國家此時應該強力支持追求自由的香港人民。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法