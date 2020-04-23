傳中國軍艦射控雷達瞄準菲律賓艦 南海爭端再起

菲律賓軍方證實，一艘軍艦2月在南海巡航時，中國軍艦射控雷達疑似瞄準菲國艦艇。圖為菲律賓海軍陸戰隊2019年進行兩棲練習。（歐新社檔案照）

2020-04-23 20:10:06

〔中央社〕菲律賓外交部昨天針對菲國軍艦遭中方以雷達瞄準，向北京提出外交抗議。菲國軍方證實，一艘軍艦2月在南海巡航時一度與中國軍艦對峙，中方射控雷達疑似瞄準菲國艦艇。

菲律賓外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）22日晚間在推特（Twitter）發文表示，當天下午5時17分，中國大使館收到兩次外交抗議，一是針對菲律賓海軍艦艇在菲國海域遭中方以射控雷達（radar gun）瞄準；其次是中方宣告菲律賓部分領土為海南省的一部分，這兩件事都「違反國際法且侵犯菲律賓主權」。

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中華人民共和國民政部18日公告，國務院批准海南省三沙市在南海設立西沙區和南沙區，引發南海主權聲索國之一越南不滿，19日對北京當局提出抗議。

針對軍艦遭中方以雷達瞄準，GMA新聞網報導，菲律賓武裝部隊西部軍區（WesCom）指揮官麥迪納（Rene Medina）今天說，菲國海軍一艘護衛艦2月17日在西菲律賓海自由群島（Kalayaan）巡航時，遭遇一艘中國人民解放軍海軍護衛艦。

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

自由群島由9座海上地物組成，目前為菲律賓占有，面積最大的是中業島（Thitu Island）。

麥迪納說，菲國艦艇率先向中方軍艦喊話後，對方回應：中國政府對南海、南海諸島及附近海域擁有無可爭辯的主權。

他說，對峙過程中，菲國艦上官兵注意到，中國軍艦的射控雷達（gun control director）對準他們。

麥迪納說，射控雷達可用於鎖定和追蹤目標，「讓所有主要火砲準備在一秒內發射」。

他說，菲國艦艇沒有電子系統可以確認人民解放軍軍艦的射控雷達當時確實瞄準他們，但可目視辨別對方的「敵意」。

麥迪納說，兩艘艦艇之後繼續各自航程，但中國政府這項敵對和入侵菲律賓專屬經濟海域的行為，明顯違反國際法且侵犯菲律賓主權。

南海周邊各國在因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情之際，一般認為中國持續在南海擴張。菲律賓參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）22日說，北京當局應承擔菲國處理2019冠狀病毒疾病疫情的花費，作為中方破壞南海礁岩的代價。

新聞網站Rappler報導，漢迪夫洛斯說，中國對菲律賓在黃岩島（Scarborough Shoal）和南沙群島礁岩的破壞，每年至少造成331億披索（約新台幣196億5000萬元）損失。

她表示，中國破壞菲律賓生態系統超過6年，菲國損失已超過2000億披索。

漢迪夫洛斯說，菲律賓「政府應（向中國）索討理應是我們的（賠償），用於幫助菲律賓人對抗2019冠狀病毒疾病」。

對此，中國駐菲大使館發表聲明，中菲兩國正全力合作抗擊疫情，在此關鍵時刻，漢迪夫洛斯的言論「純粹為了博取眼球和政治資本，是極其荒謬和不負責任的」。

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