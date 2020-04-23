烏克蘭駭人命案！男子酒後肚子餓殺害女友「煎腿排」吃

外媒報導，烏克蘭41歲男子奧利科山德爾和50歲女友在家中飲酒後，因為肚子餓，殺死女友砍下她的大腿煎來吃，被捕後還稱，「我煎了女友的大腿，餓了就吃了」。（翻攝Irish Daily Mirror推特）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2020-04-23 23:20:12

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭近日傳出一起駭人聽聞的命案，41歲男子奧利科山德爾（Oleksandr）和50歲女友在家飲酒後因「肚子餓」，不但殺害女友切下大腿肉，還將其裝袋棄屍野外，警方接獲路過民眾報案後，循線找到奧利科山德爾，沒想到，一破門就看到他正在「煎」女友的大腿！

綜合外媒報導，這起事件發生在烏克蘭中部克利福洛（Kryvyi Rih），有對父子準備在當地一處河邊釣魚，卻無意間在草叢中發現一個麻袋，當該名父親看到露出的「人類臀部」後，便意識到袋中裝有屍體，立刻報警處理。

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警方到場進行調查，確認受害為當地一名50歲女子後，從當地居民口中得知她的男友是41歲的奧利科山德爾，隨後，警方便前往其住處，沒想到，警察們一破門，就發現他正在煎女友的大腿肉，且已經吃了一部分。

奧利科山德爾被捕後表示，他和50歲女友在家中飲酒，因為覺得肚子餓，就拿菜刀切開女友喉嚨，確認她死亡後，便砍下大腿準備煮來吃，並將女友剩下的屍體裝進麻袋，棄屍到離住處500公尺的草叢中，還稱，「我煎了女友的大腿，餓了就吃了」。

目前奧利科山德爾被依謀殺罪名起訴，若罪名成立，預計將面臨最高15年的有期徒刑，全案仍在調查中。

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