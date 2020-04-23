印度防外資趁亂收購 中國「對號入座」：歧視

印度為遏止外資趁疫情影響，藉機收購印度本土企業，傳出將限縮外國投資；對此，中國駐印度使館自己「對號入座」，發布新聞稿批評印度當局「對投資者設下歧視性限制」。（彭博）

2020-04-23 22:14:12

〔即時新聞／綜合報導〕印度當局日前傳出為遏止外資趁疫情影響，藉機收購印度本土企業，將限縮外國投資，雖然印度政府沒有提及是針對中國，但外界推測主要是防止中資趁亂收購；對此，中國駐印度使館自己「對號入座」，發聲明批評印度當局「對投資者增設障礙，違背世界貿易組織（WTO）所主張的非歧視性原則、貿易及投資自由化」，要求印度改變相關的歧視性限制。

根據《路透》的報導指出，印度近期縮緊外國投資，希望防止其他國家趁著疫情肆虐的時刻併吞、併購本土企業，雖未明指哪些國家，但外界認為是針對中國的預防；印度政府高層透露，這項新措施將不會將「中國與香港做出區別」，意即設於香港的公司也將受到新規限制。

請繼續往下閱讀...

中國駐印度使館在2月20日發布聲明，強調中國截至2019年12月，已在印度投資超過80億美金（約新台幣240億元），「遠遠超過印度其他幾個陸上鄰國在印度的投資額總和」；批評印度當局對特定國家投資者增設障礙，不僅違背WTO非歧視性原則，且與貿易及投資自由化、便利化大方向背道而馳，更不符合G20領導人和貿易部長關於保障自由、公平、非歧視、透明、可預期和穩定的貿易投資環境並保持市場開放的共識；希望印方「改變相關歧視性做法」，營造一個開放、公平、公正的營商環境。

不過除了印度之外，澳洲、德國等國也採取類似的政策防止外資借機併購；澳洲在疫情期間，要求所有外國投資都要先經過一個委員會進行評估，以防企業資產被賤賣，北約與歐盟官員也警告「要嚴防中國可能對重要基礎設施展開收購行為」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法