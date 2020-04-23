武漢肺炎》美國將全面評估WHO管理 尋找替代夥伴持續外援

世衛組織與中國近日被各國懷疑合謀隱匿疫情，美國上週已斷絕資助世衛，並將對其展開調查，對此，美國國際開發署代理署長巴爾薩（見圖）指出，將會重新評估世衛的管理問題，同時尋找替代的合作夥伴，持續對外援助。（路透資料照）

2020-04-23 22:37:34

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎禍害全球，世衛組織（WHO）與中國近日被各國懷疑合謀隱匿疫情，美國上週已斷絕資助世衛，並將對其展開調查，對此，美國國際開發署（USAID）代理署長巴爾薩（John Barsa）指出，將會全面評估世衛的管理問題，同時尋找替代合作夥伴，持續對外援助。

綜合媒體報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）已與美、法、德等國領導人通過電話，之後將聯絡WHO所有成員國，希望國際共同對武漢肺炎的起源與傳播展開調查。

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美國國際開發署代理署長巴爾薩22日表示，總統川普（Donald Trump）上週中止金援後，美國會全面評估世界衛生組織的管理問題，包含WHO如何「對會員國的行為進行問責」；他並稱，「世衛管理層有沒有依照應有的管理方式運作」，是最關鍵的問題。

巴爾薩強調，美國會在斷絕金援WHO的期間尋找替代夥伴，繼續開展疫苗研發等重要工作，還會提供2.7億美元（約新台幣81億元）的海外援助，協助其他國家應對疫情。

根據《美國之音》報導，美國USAID對外援助主任理查森（Jim Richardson）表示，儘管美國已停止金援世衛組織，但對外援助會持續進行，「今天每一美元，我們都不會供應給WHO，會向其他組織提供援助」。

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