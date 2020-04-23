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    伊斯蘭國首領潛入伊拉克 趁疫情計畫新一輪攻擊

    隨著疫情在全球各地肆虐導致大亂，中東原本一度遭聯軍撲滅的伊斯蘭國（ISIS）近期也蠢蠢欲動，趁亂在各地發動攻擊。圖為伊拉克安全部隊從ISIS繳獲的彈藥。（歐新社）

    隨著疫情在全球各地肆虐導致大亂，中東原本一度遭聯軍撲滅的伊斯蘭國（ISIS）近期也蠢蠢欲動，趁亂在各地發動攻擊。圖為伊拉克安全部隊從ISIS繳獲的彈藥。（歐新社）

    2020-04-23 20:12:40

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著疫情在全球各地肆虐導致大亂，中東原本一度遭聯軍撲滅的伊斯蘭國（ISIS）近期也蠢蠢欲動，在武漢肺炎導致當地的外國駐軍撤離或政府軍忙於防疫之際，趁機在各地發動攻擊，據稱ISIS現任首領也已潛入伊拉克伺機而動；伊拉克國防部指出，今年（2020年）截至4月15日為止，伊拉克安全部隊（ISF）與伊斯蘭國的武裝份子之間的衝突，已經造成82名伊拉克人民死亡、120人受傷，ISF也至少有88名士兵殉職、174人受傷。

    綜合外媒報導，雖然ISIS在伊拉克的控制力已大不如前，但殘黨仍躲藏在伊拉克邊境或伊拉克軍方鞭長莫及的偏遠地區進行游擊戰，並伺機與其他的同夥聯繫；但由於近期隨著武漢肺炎在全球爆發，導致伊拉克軍方因全力展開防疫工作而疏於軍隊的訓練，也有一些外國聯軍在疫情大流行後撤離當地，使ISIS趁機作亂。

    根據伊拉克情報部門指出，現任首領、自稱「伊斯蘭國哈里發」的庫雷希（Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi，化名）已秘密潛入伊拉克，並已接觸現在的ISIS領導層，準備聚集所有在前首領（Abu Bakr al-Baghdadi）巴格達迪死後解散的殘存勢力，並重新擬定戰略佈局與攻擊行動；雖然伊拉克當局在截獲消息後立刻加強情報偵蒐，並與美軍組成聯合部隊在ISIS的重點區域進行軍事行動，但仍沒有找到任何新的消息。

    另外，除了庫雷希外，據稱被美國列入恐怖主義黑名單的毛拉（Amir Muhammad Sa'id Abdal Rahman al-Mawla）、ISIS第3號人物阿卜杜拉·卡爾達什（Abdullah Qardash）也已潛入伊拉克；伊拉克情報部門表示，ISIS尚有數百名包含組織高層在內的ISIS成員，仍控制在伊拉克北方的尼尼微省（Ninawa Province）與庫德自治區之間的邊界地帶，由於地區敏感，伊拉克安全部隊也無法完全控制這個區域。

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