譚德塞好樂！ 中國送暖再加碼金援世衛9億

中國今天宣布，再對世界衛生組織捐贈3000萬美元。（路透）

2020-04-23 16:35:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國先前宣布中止金援世界衛生組織（WHO），中國立刻支付2000萬美元、相當於台幣6億元的金額給世衛，世衛秘書長譚德塞也表示會尋求其他管道獲取資金。中國今天再對世衛加碼捐助3000萬美元，約新台幣9億元。

綜合媒體報導，美國總統川普14日宣布，他已指示政府暫時中止對世界衛生組織（WHO）提供資金，他表示，世衛組織如果在調查中國方面的消息做得更完善，疫情本來可以得到遏止，並且可以挽救更多生命。川普說，世衛組織沒有及時分享疫情資訊，沒有提供及時的防疫政策建議，沒有及時宣布「全球大流行」，「在這麼長時間後，是時候讓他們為此負責了。」

請繼續往下閱讀...

針對川普宣布將暫停金援世界衛生組織，秘書長譚德塞15日表示，美國一直是世衛堅定且慷慨的友人，他對川普的決定「感到遺憾」，目前還在評估此舉造成的影響，將尋求其他資金來源以填補財政缺口，好讓遏阻疫情的努力不至於中斷，並呼籲世界各國團結一致戰勝冠狀病毒大流行。

中國外交部發言人耿爽今（23）日在北京召開例行記者會宣布消息，繼本月16日向世界衛生組織捐款2000萬美元，中方已在現有合作基礎上，再追加3000萬美元現匯捐款，用以支持世衛組織開展對抗武漢肺炎疫情的國際合作。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法