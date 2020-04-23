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武漢肺炎》澳洲促G20關活禽市場 籲WHO所有成員調查疫情

澳洲要求20國集團（G20）國家關閉活禽市場。圖為中國武漢華南海鮮市場。（美聯社）

澳洲要求20國集團（G20）國家關閉活禽市場。圖為中國武漢華南海鮮市場。（美聯社）

2020-04-23 14:35:26

〔中央社〕澳洲要求20國集團（G20）國家關閉活禽市場，擔憂會對人類健康與農業市場構成威脅；坎培拉當局昨天才呼籲國際調查冠狀病毒疫情源頭，此舉可能加劇中澳緊張關係。

路透社報導，從中國開始爆發的疫情，據信起源於武漢市華南海鮮市場。活禽市場不全然販售野生動物，在中國日常生活中居重要層面。

中國1月23日實施暫時禁售野生動物的禁令，現在正檢視相關立法，以永久限制商業野生動物交易。

澳洲農業部長李特普魯德（David Littleproud）今天說，他已經要求20國集團的政府官員，支持關閉活禽市場的計畫。李特普魯德告訴澳洲第七頻道（Channel 7）：「野生活禽市場潛藏風險，對農業和公共衛生構成的風險同樣嚴重。」

美國官員也呼籲關閉亞洲各地的野生活禽市場。亞洲各地的活禽市場販賣蔬菜、海鮮與肉品，有些甚至販售奇珍異獸。

另外，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天說，世界衛生組織（WHO）所有會員國應該合作，支持獨立調查冠狀病毒擴散的提議。

莫里森昨天與美國總統等全球領袖通話時，尋求他們支持調查疫情源頭與冠狀病毒擴散。莫里森今天加強他的論點，說所有世衛會員國都有義務參與調查。

莫里森在坎培拉告訴記者：「如果是世界衛生組織等機構的成員，應該肩負責任與義務。在病毒上，我們希望世界變得更安全，我希望其他國家，無論是中國或其他國家，都應該共同達成這項目標。」

法國與英國都表示，現在是對抗病毒、不是追究過錯的時候。中國則是指控澳洲國會議員聽從美國指示行事。

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