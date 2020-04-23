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迪士尼10萬員工無薪假 女繼承人推特怒飆FXXX槓高層

迪士尼（Disney）深受疫情打擊，日前宣布旗下10萬名員工強制放「無薪假」。此舉激怒迪士尼家族繼承人艾比蓋兒（Abigail Disney）在Twitter怒嗆高層犧牲基層員工，甚至飆罵「他x的搞什麼？？？（WHAT THE ACTUAL F***?????）」。（美聯社資料照）

迪士尼（Disney）深受疫情打擊，日前宣布旗下10萬名員工強制放「無薪假」。此舉激怒迪士尼家族繼承人艾比蓋兒（Abigail Disney）在Twitter怒嗆高層犧牲基層員工，甚至飆罵「他x的搞什麼？？？（WHAT THE ACTUAL F***?????）」。（美聯社資料照）

2020-04-23 14:14:35

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情全球爆發，娛樂產業龍頭迪士尼（Disney）深受打擊，不得不關閉主題樂園，日前宣布旗下10萬名員工強制放「無薪假」，預計停發薪水後每月最多可以省下5億美元（約新台幣150億元）。此舉引起全球譁然，同時也激怒迪士尼家族繼承人艾比蓋兒（Abigail Disney）在Twitter怒嗆高層犧牲基層員工，甚至飆罵「他x的搞什麼？？？（WHAT THE ACTUAL F***?????）」

綜合媒體報導，長期關注迪士尼基層員工的權益的迪士尼家族繼承人艾比蓋兒昨日在Twitter上連續發表多篇推文，抨擊高層強制放10萬員工無薪假的決定，她除飆罵這個決定「他x的搞什麼？？？（WHAT THE ACTUAL F***?????）」，也直指這次的決定只有基層被扣薪，但高層的獎金、股息分紅都照樣領取，這令人感到非常憤怒。

同時她也猛烈抨擊多年以來迪士尼公司該未能照顧其基層員工，因為高層們「多年來一直在收取巨額獎金」，她點名迪士尼董事長艾格（Bob Iger）在卸下執行長職務後，仍能在2018年賺進約4750萬美元（約新台幣14.25億元），是基層員工的911倍。她寫道「毫無疑問，迪士尼面臨著艱難的幾年，但這並不意味著管理層可繼續掠奪和剝削」。

雖迪士尼之前強調，這些放無薪假的員工仍會享有全面的醫療福利，並呼籲美國籍員工儘快向政府申請福利補助。董事長艾格也在上個月宣布在疫情期間不領取薪資，執行長查佩克（Bob Chapek）也減薪50％「共體時艱」。但沒提到的是，其餘股東仍可領到分紅，這讓艾比蓋兒痛批，他們應該要重新考慮薪酬，質疑「什麼樣的人會對此感到安心？」

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