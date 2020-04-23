武漢肺炎》中國研究：病毒在糞便中持續時間較呼吸道長

中國研究發現，新型冠狀病毒在糞便中持續時間較長。圖為美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）公布的新型冠狀病毒照片。（NIAID洛磯山實驗室提供）

2020-04-23 16:32:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，中國浙江大學醫學院等單位組成的研究團隊發現，新型冠狀病毒（2019-nCoV）在糞便樣本中的持續時間明顯比呼吸道及血清樣本更長，且糞便樣本病毒量的高峰會更晚出現。

綜合中國媒體報導，這份研究21日在《英國醫學期刊》（British Medical Journal）網站上發布，研究中以1月19日至3月20日感染武漢肺炎的96名患者為例，利用從這些患者身上採集到的3497個樣本，分析出不同樣本的病毒量差異，以及病毒量隨時間的變化。

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研究發現，在不同樣本中，呼吸道樣本的病毒量是最高的，其次是糞便樣本，血清樣本的病毒量則是最低。不過，輕度與重度患者的糞便及血清樣本中病毒量則沒有顯著差異。

研究也發現，輕症患者呼吸道樣本的病毒量是在發病後第2週達到高峰，重症患者呼吸道樣本的病毒量是在發病後第3至4週達到高峰，所有患者糞便樣本的病毒量同樣是在第3至4週達到高峰。

研究提到，新型冠狀病毒在糞便樣本中的持續時間明顯比呼吸道樣本及血清樣本更長，且糞便中病毒量的最高值出現得更晚。研究者認為，這項發現凸顯了病毒經由糞便傳播的風險，糞便排泄在新型冠狀病毒傳播中的作用不容忽視。

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