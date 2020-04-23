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武漢肺炎》死亡率差異原因曝光 哈佛研究：空汙加劇病情

美國哈佛大學最新研究顯示，空氣汙染可能加劇武漢肺炎病情的嚴重程度，此為中國霧霾重災區示意圖。（路透）

美國哈佛大學最新研究顯示，空氣汙染可能加劇武漢肺炎病情的嚴重程度，此為中國霧霾重災區示意圖。（路透）

2020-04-23 15:10:41

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎襲捲全球，全球已有262萬人確診、18萬人死亡，美國哈佛大學最新研究顯示，空氣汙染可能加劇武漢肺炎病情的嚴重程度，世界衛生組織（WHO）現也出聲示警，希望各國制定抗疫策略時納入考量。

根據英國廣播公司（BBC）報導，空氣汙染中最惡名昭彰的細懸浮微粒（PM2.5）對人體殺傷力強大，與呼吸、循環系統健康直接相關，美國哈佛大學一份研究報告顯示，武漢肺炎死亡率與人口稠密度、PM2.5汙染程度存在正相關。

這份報告作者，哈佛大學多米尼奇教授（Francesca Dominici）指出，以義大利為例，該國北部人口稠密且空汙較嚴重的倫巴第大區死亡率約為12％，但該國其他地區的死亡率僅為4.5％，綜合觀察世界其他地區的案例，皆可看出類似相關性。

對此，德國慕尼黑大學流行病教授皮特斯（Annette Peters）表示，哈佛的研究與他們觀測到早期肺炎住院與死亡的報告相符。他說，這份報告證實了他們此前的懷疑與假設，意即武漢肺炎病情可能受到空氣污染影響而加劇惡化。

WHO的內拉博士（Maria Neira）指出，世衛現已按全球汙染嚴重程度著手繪製一份城市地圖，提供各國政府作為制定抗疫策略的參考資料。

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