武漢肺炎》會心一笑！96歲二戰傘兵剃龐克頭 打氣加油撐下去

中國武漢肺炎疫情延燒美國，多數人被要求待在家中。1名96歲二戰傘兵惠登為替眾人打氣加油、鼓勵堅持下去不要放棄，主動要求孫女阿夏迪幫他剃頭。（圖擷取自Lydia Arshadi臉書）

2020-04-23 12:15:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情延燒美國，多數人被要求待在家中。1名96歲二戰傘兵惠登（Guy Whidden）為紀念同袍，替眾人打氣加油、鼓勵堅持下去不要放棄，主動要求孫女（Lydia Arshadi）阿夏迪幫他剃頭，而且要跟76年前仍是年輕小夥子的他一樣、近似龐克頭的莫霍克髮型。阿夏迪也把這段影片上傳網路，目前累計逾2.8萬次觀看，其中頂著新髮型的惠登，面對鏡頭露出一口白牙呵呵笑，直呼「我超喜歡！」

綜合外媒報導，惠登表示，很多人正經歷與武肺病毒有關的問題，有些人擔心，甚至受到驚嚇，這些人被鎖在裡面，可能會無聊，「我只是覺得此舉，或許可以帶來一點幽默感或什麼的」。

請繼續往下閱讀...

報導指出，惠登首次把自己扮成北美原住民莫霍克人造型是在1944年、參加第101空降師的諾曼地登陸前，試圖威嚇敵軍士兵，當時他才20歲。惠登也以二戰情形比擬現下經歷的國家緊急狀態，坦言對大家來說很不容易，但彼此齊心協力，這是令人欣慰的地方。

報導提到，阿夏迪則說，很開心能幫上祖父的忙，也十分榮幸能向他的同袍致敬。更重要的是，透過此舉凝聚每個人，並使事情變得較為輕鬆愉快，而且她認為，大家看到1名96歲龐克高齡男應該會樂地忍不住咯咯笑。

報導提及，消息曝光後，惠登祖孫也收到不少剃成同樣造型的照片，多數來自軍人。另有網友直言，「阿公超強」、「這世界應該有更多這樣正向的人」、「令人尊敬」。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法